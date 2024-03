Jak hodnotí ve světě – Dragon’s Dogma 2

21. 3. 2024 10:47 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Včera se zvedla opona nad připravenými recenzemi očekávaného nástupce kultovního RPG Dragon's Dogma 2. Z Patrikovy recenze to vypadá na opravdovou pecku, kterou drží zpátky jen špatný technický stav. Jak to ale vidí největší zahraniční weby? Vlastně docela podobně, na Metacriticu z více než 50 recenzí vychází moc hezká známka 87 bodů ze sta a níže jsou některé z nadšených, i střízlivějších výkřiků.

„Dragon's Dogma 2 je přelomovou hrou v oblasti akčních RPG s otevřeným světem. Dlouho očekávané pokračování od Capcomu je velkolepé ve více ohledech – od zcela pohlcujícího světa a fenomenálních soubojů až po neuvěřitelnou emergentní hratelnost, kterou umožňuje celá řada systémů. Některé lidi bude z definice odrazovat svými četnými výstřednostmi, ale právě ty z něj dělají naprosto jedinečný a nezapomenutelný zážitek.“

„Dragon's Dogma 2 je triumfální hra, která chce, abyste si na ni udělali čas a viděli vše, co se dá. Z cesty vás neustále vytrhne tu nová jeskyně, tady náhodný úkol, truhla, kterou našel jeden z vašich pawnů nebo náhodné souboje. To vše je součástí celého zážitku. Hru zbožňuji, a i když má některé aspekty, které někomu budou připadat příliš těžkopádné, je to mistrovské dílo.“

„Žádná jiná hra v poslední době ve mně nevyvolala takový pocit zaujetí a úžasu. Radost z objevování se skrývá v každém z nás a hře Dragon's Dogma 2 se podařilo vyvolat magický pocit tak, jako se to nepodařilo žádné jiné hře před ní.“

zdroj: Capcom

„Dragon's Dogma 2 je mistrovsky propracovanou verzí původní hry. Je snadné ztratit se v jejím obrovském světě na dlouhé hodiny a skutečně se ponořit do role Arisena. V celé hře se vyskytuje spousta technických problémů a podivností, ale ty mi nijak nebránily v tom, abych se bavili. V době, kdy jsou omezení videoher známou veličinou, je Dragon's Dogma 2 překonává a stává se hrou, která působí skutečně reálně.“

„Dragon's Dogma 2 zachycuje ducha původní hry, aniž by se obrušovaly hrany toho, co ji činilo vynikající. Důraz na hráčův průzkum a objevování spolu s koncem, o kterém budu přemýšlet do konce roku, dělá z Dragon's Dogma 2 výjimečnou hru a důstojného nástupce.“

„Velkolepé dobrodružství s působivými souboji, ale několika velmi neobroušenými hranami. Je to více Dragon's Dogma. Více obrovských monter k poražení, více dobrodružství s úžasnou plejádou pawnů a více potvor, které můžete vrhat po hlavách nepřátel.“

„Stejně jako původní hra, i Dragon's Dogma 2 vyžaduje, aby se s ní hráči setkali podle svých vlastních podmínek. Snažit se ji hrát jako jiná populární akční RPG bude frustrující a pravděpodobně ne příliš zábavné. Bariérou pro vstup do hry nejsou jen vaše schopnosti, ale i přijetí mechanik. Pro hráče, kteří jsou ochotní odložit své představy o tom, jak má RPG fungovat, je odměna bohatá, jedinečná a naprosto pohlcující způsobem, který se v tomto žánru objevuje jen zřídka.“

zdroj: Capcom

„Můj osobní problém spočívá v tom, že si zoufale přeji, aby se mi Dragon's Dogma 2 líbilo víc. V žádném případě není špatné, většina je docela okouzlující a občas vyloženě geniální – je to jedna z těch her, ke kterým si sednete a najednou uběhne pět hodin a vy jste zapomněli sníst večeři. Ale já jsem chtěl mistrovské dílo. Hlavní příběh má vážnost, vedlejší úkoly jsou zajímavé, základní herní smyčka je dobře navržená a nekompromisní. Ale je tu mnoho přetrvávajících připomínek toho, proč původní hra nikdy neexplodovala v popularitě – proč trvalo více než deset let, než vzniklo pokračování.“

„Dragon's Dogma 2 je zvláštní a úžasná hra, která jako by byla pronásledovaná některými chybami z let minulých. Je to převyprávění a znovuzavedení všech těch parádních nápadů z kultovní klasiky z roku 2012, včetně úžasného dynamického světa a jedním z nejlepších soubojových systémů v žánru, které integrují jemný, ale úžasně komplexní fyzikální systém. Na druhou stranu, jeho vybíravá AI spojenců, těžkopádné šplhání, trhaná snímková frekvence a kamera se zvykem blbnout v těch nejhorších chvílích, jsou „vlastnosti“, které bych si přál, aby se nevrátily. I tak je tu ale akční RPG, které je bohatě odměňující a nesrovnatelné se svými současníky, pokud dokážete být trpěliví a připraveni přijmout jeho otevřený svět a design úkolů.“

„Dragon's Dogma 2 působí stagnujícím dojmem, kdy jsem si myslel, že hraji hru z éry PlayStation 3 a Xbox 360 před téměř 15 lety. Některé mechaniky se od první hry nevyvinuly a grafika je občas zklamáním. Přesto si struktura vedlejších úkolů a souboje drží svou úroveň i po takové době. Dragon's Dogma 2 si zároveň zachovala nejsilnější stránky svého předchůdce, stejně jako nedokázala odstranit nedostatky.“