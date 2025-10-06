Daň Game Passu. Předplatné nejspíš značně podkopalo značku Call of Duty

Microsof tvrdí, že společnost nadále roste a jejich předplatitelská služba Game Pass prosperuje. Přesto předplatné nedávno razantně zdražilo a změnilo podobu svých úrovní – rozhodnutí, které se nesetkalo se vřelým přijetím zákazníků. Nadále se pak ve vzduchu line domněnka o tom, že služba ničí herní průmysl ukrajováním značných částek z prodejů. Tvrzení, jemuž teď Bloomberg dodal pádné argumenty.
Zpravodajská agentura na základě rozhovorů s bývalými zaměstnanci amerického konglomerátu odkryla další zajímavé informace o finančním zdraví služby i o tom, jak moc parazituje na jednotlivých titulech (děkujeme PC Gameru). Jeden z dotázaných uvedl, že podle interních čísel Call of Duty: Black Ops 6 kvůli přítomnosti ve službě ztratilo odhadem 300 milionů dolarů z prodejů.
Kolem čísla se samozřejmě dostavila jistá skepse, už jenom s ohledem na to, že vydavatelství každé pirátské stažení počítá jako ušlý prodej. V tomto případě je ale zapotřebí brát zřetel na to, že jde o interní hodnotu, která se pravděpodobně nikdy neměla dostat na veřejnost. Není však jasné, jak k danému číslu společnost došla.
Kotaku rychlou matematikou dospělo k tomu, že by Game Pass před navýšením cen potřeboval 15 milionů nových měsíčních předplatitelů nejvyšší úrovně, případně 1,25 milionu ročních, aby rozdíl ve ztrátě tržeb vůbec vyrovnal. A jelikož měla služba loni 34 milionů aktivních uživatelů, muselo by jít o značný nárůst.
Navzdory tomu Call of Duty: Black Ops 6 mělo v rámci prvního dne stanovit rekordní prodeje v sérii i v počtu nových předplatitelů Game Passu. Bloomberg nicméně dodává, že rekordu z 82 % pomohly prodané kopie na PlayStationu.
Kvůli tomu, že si Microsoft informace a metriky o Game Passu nechává pro sebe, není jasné, jak určuje úspěch či neúspěch her, které se ve službě objeví. Proto si fanoušci mohou akorát domýšlet, jak moc se jejich sázka na Game Pass podepisuje na ekonomickém zdraví titulů. Někteří vývojáři jsou nicméně přesvědčení o tom, že podobný model nemůže koexistovat s klasickými prodeji.