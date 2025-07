„Game Pass ničí herní průmysl,“ zaznívá od vývojářů

7. 7. 2025 10:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

V poslední době se Microsoft často ocitá v centru herního dění – bohužel ale v negativním světle. V uplynulých měsících totiž propustil tisícovky lidí a zrušil několik připravovaných herních projektů. Tím odstartovaly debaty ohledně budoucnosti firmy i jejich strategie. V ní velkou měrou figuruje i předplatitelská služba Game Pass, která za měsíční poplatek nabízí přístup k mnoha novinkám už v den jejich vydání. Pro hráče jde o sympatickou možnost, avšak z řad vývojářů existují i kritičtější názory.

O jeden takový se nedávno postaral Raphael Colantonio, zakladatel Arkane Studios (už vlastnictví Microsoftu) a aktuální prezident WolfEye Studios. Byznysovým modelem není příliš očarovaný. Naopak tvrdí, že služba má škodlivý vliv na herní průmysl a negativně ovlivňuje prodeje her.

Colantonio je přesvědčený, že model nemůže existovat společně s klasickým prodáváním her. Buď předplatné zahubí ostatní způsoby, nebo dojde k jeho zrušení. Jiná schůdná cesta dle něho neexistuje a Microsoft tím hází „vidle“ do celého herního ekosystému.

„Myslím si, že Gamepass je neudržitelný model, který už deset let stále více poškozuje odvětví, dotované „nekonečnou peněženkou“ Microsoftu. V určitém okamžiku musí probuzení do reality. Nemyslím si, že GP může koexistovat s ostatními modely – buď všechny ostatní zabije, nebo to vzdají,“ píše ve svém příspěvku na platformě X.

Do diskuze se též připojil Michael Douse, jehož můžete znát jako aktuálního šéfa publishingu v Larian Studios. Ten s tvrzením kolegy souhlasí a klade si otázku ohledně toho, co se stane, jakmile všechny peníze dojdou. Oba se následně shodují na tom, že by služba měla spíše nabízet zpětný katalog titulů, místo toho, aby zde vycházely novinky hned první den. Ačkoliv dle jejich slov občas dává smysl u menších her, jež mohou zaznamenat vyšší popularitu, kanibalizace na prodejích je bohužel značná.

Microsoft samozřejmě vývojářským týmům nabízí kompenzaci za umístění jejich projektů do služby. Čísla veřejná sice nejsou, ale v roce 2023 unikl dokument, v němž stálo, že za Baldur's Gate III nabídli pouhých 5 milionů dolarů, zatímco za Star Wars Jedi: Survivor až 300 milionů.

Zajímavým příkladem z poslední doby je třeba Doom: The Dark Ages, které si brzy po vydání zahrály 3 miliony hráčů. Jak však vyšlo najevo skrze analýzu od Alinea Analytics, Game Pass z tohoto čísla tvořil bezmála 3/4 a počet prodaných kusů v té době nedosáhl ani na jeden milion. Microsoft však id Software vlastní, lze tedy předpokládat, že se s podobnou skutečností počítali.