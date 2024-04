CD Projekt neplánuje mikrotransakce v singleplayeru ani masivní využití AI

2. 4. 2024 16:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

S posledním březnem skončil společnosti CD Projekt fiskální rok, což firmě a jejímu finančnímu řediteli, Piotrovi Nielubowiczovi, zavdalo prostor pro bilancování. Ve čtyřminutovém videu níže shrnuje uplynulý rok, zároveň pak představitelé polského studia odpovídali na doplňující otázky investorů a vystoupili také na sanfranciské konferenci GDC 2024. Dozvídáme se tak mimo jiné, jak se tvůrci Zaklínače a Cyberpunku staví k licencování, mikrotransakcím či nakolik hodlají pro své budoucí hry využívat generativní umělou inteligenci.

Nielubowicz se v úvodu videa vrátil k úspěchu rozšíření Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Připomíná skvělé recenze od kritiků i hráčů, posbírané ceny a 5 milionů prodaných kusů, stejně jako nabízí optimistický výhled do budoucna. K Cyberpunku se s datadiskem vrátila čtvrtina majitelů původní hry a díky němu a četným updatům bude prý hra podobně jako Zaklínač 3 relevantní ještě několik dalších let.

Právě k Zaklínači se Nielubowicz obrací v dalších minutách. Během roku 2023 překonala celá herní série milník 75 milionů prodaných kusů. V součtu se Cyberpunkem 2077 a Phantom Liberty (20 a 5 milionů prodaných kopií) pak CD Projekt slaví 100 milionů prodaných her. Jen za rok 2023 polské studio prodalo hry za v přepočtu 7 miliard korun.

Studio se teď naplno soustředí na vývoj dalšího Zaklínače s kódovým názvem Polaris, pracuje na něm více než 400 vývojářů a vývojářek. Zároveň s tím začíná vznikat i pokračování Cyberpunku 2077, označované jako projekt Orion. Na jeho konceptu teď pracuje skoro padesátka lidí v nedávno založené pobočce v Bostonu, přičemž se počítá s tím, že studio bude vůbec poprvé vyvíjet dvě velké hry současně.

zdroj: CD Projekt RED

Finančně si prý CD Projekt momentálně vede velmi dobře a může si dovolit investovat do vývoje chystaných her, mezi něž vedle Polaris a Orionu spadá také zaklínačský multiplayerový projekt Sirius od The Molasses Flood, remake prvního Zaklínače od studia Fool’s Theory či zcela nová značka s kódovým označením Hadar.

Z pozice vydavatele se zároveň neštítí ani mobilních titulů, respektive je ochotný svěřit externím studiím licence na Zaklínače a Cyberpunk, ať už za jednorázový poplatek, či za smluvní podíl ze zisku. Žádné konkrétní mobilní hry CD Projekt zatím neoznamuje, ale je ochotný o nich jednat, stejně jako momentálně nemá žádné vlastní plány pro virtuální realitu.

Vedle videoreportu Nielubowicz společně s viceprezidentkou pro vztahy s investory, Karolinou Gnaś, také odpovídal na otázky akcionářů. Dotazy na data vydání chystaných titulů nechali bez komentáře, zajímavých informací ale i tak poskytli poměrně dost.

Vyjádřili se kupříkladu ke stavu projektu Sirius, jehož vývoj v The Molasses Flood nedávno restartovali. Jsou s ním prý stále spokojenější, ale kvůli návratu do předprodukční fáze je nutné opakovat některá rozhodnutí a znovu udělat spoustu už jednou odvedené práce. Má jít o plnohodnotnou AAA hru a podle Nielubowicze by cílová skupina mohla být ještě širší než u třetího Zaklínače.

Řeč přišla také na zdražování her vzhledem k rostoucím nákladům na jejich vývoj. Niebulowicz prohlásil, že je na definitivní rozhodnutí ještě brzy, ale situaci na trhu bedlivě sledují, přičemž zdražení do budoucna nemůže vyloučit. Naopak vyloučil, že by se v singleplayerových titulech studia měly objevit mikrotransakce, pro které v tomto případě nevidí důvod. V těch multiplayerových by nicméně časem využití najít mohly.

V chatu se zvládlo i vtipkovat – padl dotaz, jestli CD Projekt hodlá napodobit Ubisoft a po jeho vzoru začít vytvářet AAAA hry. Gnaś žertovně prohlásila, že čtyři A jsou málo a hodlají přidat ještě páté.

Naopak neplánují upravit vydavatelské schéma svých her, verze pro konzole a PC mají i nadále vycházet ve stejný termín. Co se týče fyzických edic, od kterých některá studia v posledních letech ustupují, hodlá CD Projekt hlídat trendy, zatím ale krabičky houfně neruší.

Trendy si hlídá i v jiných odvětvích, naskakuje na ně ale velmi opatrně. Alespoň tomu napovídá vyjádření šéfdesignéra questů a jednoho z šéfů vývoje pokračování Cyberpunku, Pawła Saska, pro server Aftermath na téma generativní umělé inteligence a jejího využití ve hrách. NPC poháněná jen a pouze výtvory AI se podle něj na ta psaná lidskou rukou zkrátka a dobře nechytají.

„Dokážu si představit způsoby, jak umělou inteligenci využít pro reaktivitu – aby reakce NPC na akce hráčů byly trochu autentičtější,“ vysvětluje Sasko. „Ale co se týče samostatného psaní scénářů nebo dabingu, má před sebou dlouhatánskou cestu. Měl jsem možnost nahlédnout za oponu a je tady obří mezera mezi autorským obsahem, který vlastníma rukama tvoří všichni ti scenáristi, designéři questů, tvůrci cutscén, a mezi tím, co dokáže vytvořit umělá inteligence.“

„Když se podíváte na Phantom Liberty, na naše postavy, je těžké si představit, že by se jim umělá inteligence byť jen přiblížila. Ta mezera v kvalitě je zkrátka obrovská. Je to až kaňon,“ dodává Sasko. Vývojáře během letošního GDC vyzpovídal také magazín PC Gamer, kterému prozradil, co stojí za kvalitou vedlejších questů Zaklínače a Cyberpunku. Umělá to inteligence není – a podle Saska zřejmě ani v blízké době nebude.