Ubisoft obhajuje cenovku Skull and Bones: „Je to AAAA hra“

9. 2. 2024 16:30 | Novinky | autor: Adam Homola

Yves Guillemot, šéf a spoluzakladatel Ubisoftu, je přesvědčen, že cenovka Skull and Bones je adekvátní. Hra totiž navzdory svému formátu „hra jako služba“ (battle pass, eventy, sezóny, měna, herní obchod) není zadarmo a vychází za plnou cenu, tedy 60 dolarů.

Taktéž vyvstává logická otázka, jak se bude hře s takovou cenovkou dařit na trhu, kde je kvalitních her jako služeb hned několik a jsou úplně zadarmo. Respektive mají prvotní pořizovací náklady 0 dolarů s tím, že pak do nich můžete (ale nemusíte) nacpat libovolné množství peněz. Nebude pak cenovka 60 dolarů přirozeně omezovat případný rozmach Skull and Bones? Samozřejmě že bude a napadlo to i jednoho analytika, který se na to během reportování finančních výsledků zeptal Guillemota.

Odpověď? Skull and Bones je podle šéfa Ubisoftu plnohodnotná velká hra a lidi prý sami uvidí, jak „rozsáhlá a kompletní ve skutečnosti je“. Následně pak Guillemot ještě dodal krásnou větičku, když řekl, že Skull and Bones je opravdu plnohodnotná tříáčková hra, načež se opravil a řekl že je to dokonce „čtyřáčková hra,“ jak uvádí PC Gamer.

Ubisoft navíc očividně nepočítá s nějakou instantní návratností neskutečných investic (hra byla ve vývoji přes deset let!). I sám Guillemot říká, že Skull and Bones podle něj přinese výsledky až z dlouhodobého hlediska.

Ostatně dlouhodobost zdůrazňuje i aktuální finanční zpráva Ubisoftu, kde se o Skull and Bones mluví jako o živoucí hře, která bude dostávat pravidelné bezplatné obsahové přídavky. Hra má podle firmy potenciál etablovat se na trhu her jako služeb a dlouhodobě se tam držet.

Zcela nepřekvapivě si také Ubisoft udělal mediální analýzu a ve zprávě tvrdí, že reakce hráčů na nedávno představený endgame obsah byly velice pozitivní.

zdroj: Ubisoft

Právě v těchto dnech běží navíc otevřená beta, takže pokud chcete, můžete si Skull and Bones vyzkoušet v omezené verzi zadarmo. Progres se vám také přenese do plné hry, takže budete moct pokračovat tam, kde jste skončili. Plná verze pak vyjde už 16. února na současné generaci konzolí, PC a streamovací službě Amazon Luna.