Skull and Bones představuje endgame, podporu po vydání i další kus hratelnosti

26. 1. 2024 15:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Připravované Skull and Bones od Ubisoftu snad už tentokrát opravdu konečně vyjde. Vývojáři totiž už tak nějak přestali představovat hru a začali popisovat a hlavně ukazovat i endgame a obsah po vydání. Nemluvě o tom, že aktuální datum vydání je už opravdu za rohem.

Nově zveřejněná roadmapa nastiňuje čtyři sezóny obsahu pro hráče, kteří se chtějí stát nejproslulejším pirátem v Indickém oceánu. Každé období představí nového pirátského lorda, který hráče vyzve k námořním bitvám a strategickým potyčkám s cílem rozšířit své impérium. Sezóny nesou názvy Raging Tides, Chorus of Havoc, Into the Dragon’s Wake a Shadows of the Deep.

zdroj: Ubisoft

Ubisoft se také chlubí pestrým a propracovaným závěrem hry, jak ostatně sám ukazuje a popisuje v přiloženém videu. V endgamu můžete očekávat nové události, časově omezené výzvy a příležitosti k vybudování pirátského impéria prostřednictvím ovládnutí různých lokací za účelem zisku. To obnáší správu oblastí pro výrobu kontrabandu a dřevařských skladů, které jsou nezbytné pro zvýšení peněžních toků a vylepšování lodí.

Kromě toho bude Skull and Bones obsahovat žebříček založený na systému Infamy, v němž hráči soutěží o nejvyšší příčky mezi ostatními na celém světě, přičemž pořadí se resetuje každou sezónu. Po dosažení hodnoty Kingpin se pak můžete zapojit například do drancování základen, lovu mořských příšer nebo přetahování se o moc se speciálními pirátskými bossy.

Jedním z důležitých prvků Skull and Bones má být možnost diverzifikovat zdroje příjmů zabíráním a ovládáním „základen“. Hráči mohou s těmito základnami na počátku hry obchodovat nebo je plenit a získávat tak zdroje. V pozici kingpina bude ale ovládání těchto osad zásadní, protože poskytují stálý příjem a přístup k vzácným předmětům. Hra také zavádí události Hostile Takeover a Legendary Heist, v nichž mohou hráči získat kontrolu nad výrobci prostřednictvím časově omezených výzev PvPvE.

Událost Hostile Takeover například zahrnuje útok na základnu a obranu před nepřátelskými loděmi a ostatními hráči, kteří bojují o stejný cíl. Legendary Heist zase nabízejí další cestu k ovládání přístavů, kdy bude ve vašem zájmu přepadnout obchodní konvoje a doručit zboží kupujícím.

Hra obsahuje také kontrakt Jaws of Retribution, v němž bude vaším úkolem ulovit velkou mořskou příšeru. První sezóna, Raging Tides, pak vrcholí světovou událostí Tides of Terror, která končí soubojem s bossem La Peste.

Zdá se tak, že Ubisoft se snaží Skull and Bones neposílat „na smrt“, ale hodlá hru očividně velice aktivně podporovat minimálně rok po vydání. Jak tenhle příliš dlouho vyvíjený a nekonečně odkládaný titul dopadne, uvidíme už 16. února na PC, PS5 a Xbox Series X/S. Otevřená beta pak startuje už 8. února.