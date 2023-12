Skull and Bones ukazuje dlouhé záběry z hraní, vyjít má v únoru

8. 12. 2023 5:09 | Novinky | autor: Adam Homola

Dlouho očekávané Skull and Bones se zdá být po řadě komplikací, několika odkladech a příliš dlouhém vývoji konečně hotové. Hra by měla vyjít 16. února a to na PC a současnou generaci konzolí. Jestli Ubisoft dodrží alespoň tohle datum a hra opravdu vyjde, uvidíme samozřejmě až v únoru.

Vývojáři nově ale nenabízí jen nějaký krátký trailer. Vedle něj totiž vydali i macaté desetiminutové video s komentovanou hratelností, tudíž si můžete o aktuálním stavu hry udělat docela dobrou představu a nechat si od paní s příjemným hlasem stručně vysvětlit všechny hlavní prvky hry.

Ubisoft také nabízí další možnost, jak se do Skull and Bones zapojit ještě před jejím oficiálním uvedením na trh. Od 15. do 18. prosince je naplánována uzavřená betaverze, která bude přístupná na všech podporovaných platformách. Odvážlivci se tak budou moct do pirátského dobrodružství pustit, byť jen na chvíli, ještě letos.

Vývoj utrápené hry tak, doufejme, končí, respektive začne dlouhodobá podpora po vydání. Ubisoft totiž Skull and Bones koncipuje jako živoucí hru a pokud nepůjde o totální průšvih, budou se moct hráči těšit nejspíš na několik let aktivní podpory. A kdo ví, třeba Sea of Thieves konečně dostane opravdu pořádnou konkurenci. Z nového vysvětlovacího videa nevypadá Skull and Bones vůbec marně, otázkou ovšem je, jestli to bude za dva měsíce někoho zajímat.

zdroj: Ubisoft