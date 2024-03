Ubisoft ukázal prototyp dialogů generovaných AI

Fakt, že Ubisoft, podobně jako řada dalších herních studií, experimentuje s obsahem využívajícím inovace v generativní umělé inteligenci, není žádné tajemství. První nehratelné postavy poháněné AI mohou být ale blíže, než si myslíme. Francouzský videoherní gigant totiž předvedl na konferenci GDC 2024 první interaktivní ukázku z projektu NEO NPCs, kde můžete pomocí svého hlasu rozmlouvat s NPC, která vám díky generativní AI i opravdu odpovídají.

