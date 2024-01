Square Enix chce ve vývoji her agresivně používat umělou inteligenci

4. 1. 2024 8:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Vydavatelství Square Enix má velké plány se zapojením umělé inteligence do vývojového procesu. Ve své výroční zprávě to naznačil výkonný ředitel společnosti Takaši Kirjú. Uvedl, že příchod ChatGPT a možnost rychlé tvorby textů, překladů či dokonce smysluplných dialogů vytvořených stroji znamenají trend, který zcela promění způsob vývoje her.

Neznamená to přitom jen usnadnění práce scenáristů. Platí to totiž dle jeho slov třeba i pro programátory. Kirjú ve své zprávě slibuje, že Square Enix bude ve využívání AI a dalších moderních technologií agresivní, a to jak ve vývoji, tak při své vydavatelské činnosti.

Zprvu má zapojení AI posloužit ve zjednodušení pracovních procesů a ve zlepšení efektivity marketingu. Do budoucna ale počítá s vytvořením zbrusu nových forem obsahu, které bude Square Enix moci nabídnout zákazníkům, zatím ovšem bez konkrétních příkladů.

Kirjú také připomíná, že společnost se i nadále chce věnovat dříve oznámeným klíčovým zájmům, a sice blockchainu a cloudu. Momentálně prý probíhá restrukturalizace, která jim má zajistit potřebné financování. Je ale zřejmé, že právě AI nyní v myslích vedení firmy hraje prim, zatímco blockchain a pokusy s NFT byly upozaděny.