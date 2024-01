Cyberpunk 2077: Phantom Liberty má na kontě už 5 milionů prodaných kusů

Povedený datadisk Phantom Liberty pro taktéž zdařilý Cyberpunk 2077 se může pochlubit moc krásným milníkem: 5 miliony prodaných kusů. Což je solidní číslo, vzhledem k tomu, že týden po vydání zvládl prodat 3 miliony kusů.

Datadisk se tak postupně dostává i k dalším majitelům původní hry, jenže má pořád co dělat. Cyberpunk 2077 zatím celkem prodal přes 25 milionů kusů.

S rozšířením datadisku ale jistě pomůže i nedávné vydání ultimátní edice obsahující jak původní hru, tak právě i datadisk Phantom Liberty.

Over 5 million agents have infiltrated Dogtown!



Thank you for all your support — and good luck on your mission. ❤ pic.twitter.com/zXT3SZlvwL