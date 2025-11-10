Boeing bude své piloty cvičit na Microsoft Flight Simulatoru
zdroj: Microsoft

10. 11. 2025 10:30 | autor: Ondřej Partl

Nemusíte být vyloženě leteckým nadšencem, abyste mohli docenit krásy a detailnost moderní iterace Microsoft Flight Simulatoru. Americký konglomerát ho společně se studiem Asobo pilně rozšiřuje a upravuje, takže do něj nedávno dorazilo krásnější Japonsko. Jak ale dokazuje nová spolupráce s Boeingem, nemusí se létání točit jenom kolem zábavy.

Microsoft společně s Boeingem vytvořil speciální program Virtual Airplane Procedures Trainer, k jehož představení došlo minulý čtvrtek na European Aviation Training Summitu v Portugalsku. Dle tiskové zprávy je program vytvořený na základě cloudové platformy Microsoft Azure a právě Microsoft Flight Simulatoru.

Spojení je navržené tak, aby pilotům a leteckým výcvikovým týmům poskytlo pohlcující, přístupné a přizpůsobitelné nástroje, jejímž úkolem je zlepšení výcvikového procesu a připravenosti na různé situace. Nemá nahradit klasické fyzické simulátory, nicméně měl by zkrátit dobu potřebou k adaptaci na simulátor.

Další Xbox bude v podstatě PC, potvrdil CEO Microsoftu

„Microsoft se zavazuje urychlovat proces učení a zároveň posilovat sebedůvěru pilotů, přičemž bezpečnost zůstává klíčovým pilířem. Ve spolupráci se společností Boeing posouváme budoucnost letectví kupředu tím, že posilujeme samotné lidi, kteří stojí v jejím srdci,“ vyjádřil se k novince víceprezident pro výrobu a mobilitu Microsoftu, Dayan Rodriguez.

Trenažér samozřejmě „pouze“ využívá základy Microsoft Flight Simulatoru, nejde tedy přímo o hru, na níž se budou piloti učit. Oficiální stránky společnosti skrývají krátké video, které vám podrobně vysvětlí výhody i funkčnost. V zásadě jde o sadu úkolů a výukových hodin. Přesto jde o jasnou připomínku a ukázku toho, že aktivity Microsoftu nejsou jen kolem nejpoužívanějšího počítačového operačního systému a her.

Kdybyste ale snad v poslední době herní dění kolem společnosti nesledovali, můžete si připomenout nedávná prohlášení o tom, že nový Xbox už v podstatě nebude konzolí. Navíc si vývojáři musí připlatit za devkit, pokud chtějí na jejich stroj vyvíjet hry. Nicméně se ale dost možná potom jejich tituly budou používat k propagandě, jako se tomu stalo s Halo: Campaign Evolved.

Ondřej Partl
