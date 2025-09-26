Přelet nad Japonskem ještě krásnější. Microsoft Flight Simulator dostal dvacátou aktualizaci

Pokračujeme v pátečním spojení Ameriky a Japonska. Ze silnic Forza Horizon 6, které se podívá na dálný východní ostrov, vzlétneme do oblak s v pořadí už 20. velkou aktualizací Microsoft Flight Simulatoru, která zkrášlí zemi, kde se úchvatné přírodní scenérie misí s ikonickou architekturou.
Microsoft se v tomto případě spojil s Bing Maps, Gayou a studiem Asobo, aby vytvořili jednu z největších aktualizací historie hry. Piloti se mohou těšit na 23 oblastí zájmu, které byly detailně zrekonstruované pomocí fotogrammetrie a texturování povrchu. Nová data se dotknou regionů Hirošimy, Kjóta, Ósaky, Sappora a Tokia.
Aktualizace kromě jiného zahrnuje 67 zajímavostí v podobě historických či moderních staveb. Přeletíte nad hradem v Ósace, uvidíte krásný visutý most Akinada, všimnete si významné observatoře Šosanbetsu a prozkoumáte vyhlídkovou věž Enoshima Sea Candle. Letecký provoz posílí pět letišť včetně Kitakjúšú, Riširi a Sado.
O zábavu v proměněných kulisách obstará několik misí, které přibydou do verzí z roku 2020 i 2024. Jde o tři objevitelské přelety, tři přistávací výzvy, jednu speciální událost a jeden kontinuální let po vytyčené trase. Hráči Microsoft Flight Simulatoru 2024 si navíc užijí unikátní výzvu v nízké výšce nad ostrovem Cušima.
Update je po vzoru předchozích dostupný zdarma všem majitelům základních her. Stačí, když svou verzi budete mít aktuální.
Zároveň se hodí připomenout oznámení o tom, že Microsoft Flight Simulator 2024 vyjde 8. prosince na PlayStation 5. V následujícím roce dostane podporu pro PlayStation VR2, abyste se do kokpitu mohli plně ponořit.