Přelet nad Japonskem ještě krásnější. Microsoft Flight Simulator dostal dvacátou aktualizaci
zdroj: Microsoft

PC PlayStation 5 Xbox Series

26. 9. 2025 15:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Pokračujeme v pátečním spojení Ameriky a Japonska. Ze silnic Forza Horizon 6, které se podívá na dálný východní ostrov, vzlétneme do oblak s v pořadí už 20. velkou aktualizací Microsoft Flight Simulatoru, která zkrášlí zemi, kde se úchvatné přírodní scenérie misí s ikonickou architekturou.

Microsoft se v tomto případě spojil s Bing Maps, Gayou a studiem Asobo, aby vytvořili jednu z největších aktualizací historie hry. Piloti se mohou těšit na 23 oblastí zájmu, které byly detailně zrekonstruované pomocí fotogrammetrie a texturování povrchu. Nová data se dotknou regionů Hirošimy, Kjóta, Ósaky, Sappora a Tokia.

zdroj: Microsoft

Aktualizace kromě jiného zahrnuje 67 zajímavostí v podobě historických či moderních staveb. Přeletíte nad hradem v Ósace, uvidíte krásný visutý most Akinada, všimnete si významné observatoře Šosanbetsu a prozkoumáte vyhlídkovou věž Enoshima Sea Candle. Letecký provoz posílí pět letišť včetně Kitakjúšú, Riširi a Sado.

Microsoft Flight Simulator 2024
Aktuality
Microsoft Flight Simulator 2024 přistane na podzim na PlayStationu, později s podporou VR

O zábavu v proměněných kulisách obstará několik misí, které přibydou do verzí z roku 2020 i 2024. Jde o tři objevitelské přelety, tři přistávací výzvy, jednu speciální událost a jeden kontinuální let po vytyčené trase. Hráči Microsoft Flight Simulatoru 2024 si navíc užijí unikátní výzvu v nízké výšce nad ostrovem Cušima.

Update je po vzoru předchozích dostupný zdarma všem majitelům základních her. Stačí, když svou verzi budete mít aktuální.

Zároveň se hodí připomenout oznámení o tom, že Microsoft Flight Simulator 2024 vyjde 8. prosince na PlayStation 5. V následujícím roce dostane podporu pro PlayStation VR2, abyste se do kokpitu mohli plně ponořit.

