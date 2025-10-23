I vývojáři si na Xboxu připlatí. Microsoft markantně zdražil devkity

Microsoft údajně zvýšil cenu své vývojářské sady pro Xbox, což znamená, že vývoj her pro jeho konzoli bude nyní o něco nákladnější. S informací přišel jako první magazín The Verge. Dosud se takzvaný devkit prodával za 1500 dolarů (asi 31 460 korun), nově však cena vzrostla na 2000 dolarů (skoro 42 tisíc korun), což představuje nárůst o 30 procent. V oznámení adresovaném vývojářům Microsoft uvádí, že „úprava odráží makroekonomický vývoj“ a že společnost „zůstává odhodlána poskytovat vysoce kvalitní nástroje a podporu pro vývojářské úsilí“.
Zdražení se netýká jen Spojených států, ale dopadne i na studia v Evropě a v dalších regionech. Cena devkitu byla i doposud poměrně vysoká kvůli nutnému hardwaru, který umožňuje testovat hry pro oba současné modely Xbox Series X a S.
Zvýšení nákladů pro vývojáře přichází krátce poté, co Microsoft zvednul ceny svých konzolí i předplatného Xbox Game Pass Ultimate. Xbox Series X nyní vychází v oficiální distribuci na 15 499 Kč, což je o dva tisíce víc než při uvedení před pěti lety, Xbox Series S potom vychází na 8 999 Kč. Nutno podotknout, že konzole aktuálně nejsou skladem a u největších tuzemských prodejců je dostupná pouze méně výkonná levnější verze konzole. V Americe ale Microsoft cenu konzole zvedal v krátkém sledu hned dvakrát.
Game Pass na konzoli skokově zdražil na začátku října a ve verzi Ultimate teď vychází na 669 Kč měsíčně oproti dřívějším 439 Kč. U PC verze předplatného se cena zvedla z 299 Kč na 369 Kč.
Podle analytiků se jedná o součást širší strategie, kdy Microsoft reaguje na globální ekonomické podmínky, zatímco jeho vlastní finanční výsledky zůstávají silné. CEO Satya Nadella po červencovém propouštění poznamenal, že Microsoft vzkvétá, přičemž firma zaznamenala rekordní příjmy z předplatného díky Game Passu.
Pro vývojáře her však znamená tato změna vyšší vstupní náklady a další finanční plánování při tvorbě her pro Xbox, což představuje další v řadě překážek, k nimž patří například náročná optimalizace pro slabší Series S.