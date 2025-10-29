Bílý dům zneužívá Halo k propagandě. Microsoft nejspíš nezmůže vůbec nic
Americká vláda se v posledních dnech rozhodla využít další popkulturní fenomén k politickému marketingu. Tentokrát padl los na Halo k propagaci protiimigrační politiky a podpoře ICE. Propagace probíhá na sociálních sítích otevřeně a bez svolení držitele práv, Microsoft přitom jejich zneužívání pravděpodobně nemůže efektivně zabránit.

K eskalaci došlo poté, co Microsoft oznámil remake Halo: Campaign Evolved a jeho vydání nejen pro Xbox, ale poprvé také na PlayStation. Americký herní obchod GameStop na to zareagoval symbolickým komentářem o konci konzolových válek, které sérii Halo tradičně rámovaly jako jasné vítězství Xboxu nad konkurencí.

Bílý dům pak krátce nato popkulturní narážku přetavil ve svou vlastní propagandu, když na sociální síti X zveřejnil obrázek vygenerovaný AI s Donaldem Trumpem v ikonické zbroji Master Chiefa před americkou vlajkou. Nechybí sice slogan „Power to the Players“, ačkoliv vlajka pro jistotu ani nedisponuje správným počtem hvězdiček.

Kdybyste snad o účelu snah oslovit herní komunitu pochybovali, účet amerického ministerstva vnitřní bezpečnosti sdílel další AI obrázek, tentokrát už přímo s výzvou ke vstupu do ICE. Vedle ikonického vozítka Warthog se objevují dva vojáci společně se sloganem „Destroy the Flood“. V kontextu Halo je Flood ničivý parazit, který napadá a vysává celé planety. Paralela, kterou americká administrativa vytváří mezi herními nepřáteli a skutečnými imigranty, je mrazivě průhledná.

Jak doslova dodal zástupce tiskového oddělení Bílého domu Kush Desai: „Ještě jedna válka skončila za vlády prezidenta Trumpa – pouze jeden lídr je plně odhodlaný vrátit moc zpět hráčům, a tím lídrem je Donald J. Trump.“

Zůstává otázkou, zda a jak může Microsoft na politické využití své značky reagovat. Podobná situace nastala už dříve s Pokémony, kdy americká vláda použila slavnou znělku a grafické prvky k propagaci svých imigračních opatření, přestože The Pokémon Company veřejně potvrdila, že k tomu nedala svolení. Ani to však nic nezměnilo. Ukázalo se, že když proti sobě stojí nadnárodní korporace a americký státní aparát, kontrola nad duševním vlastnictvím se stává iluzí a samotná síla značky není zárukou ochrany proti politickému zneužití, spíše naopak.

Electronic Arts
Novinky
Saúdská arábie a zeť Donalda Trumpa zprivatizují Electronic Arts. Obchod se uskuteční za více než 1 bilion korun

Halo se teď ocitá v podobné pasti, kdy je natolik kulturně významné, že se jeho estetika dá využít jako nástroj moci, proti čemuž se tvůrci nemohou bránit. Nejde o meme nebo ironickou hříčku, ale o apropriaci ve smyslu ukázky síly. Což by patrně stejně nezlomila žádná žaloba, a pokud nezafungoval ani jindy velmi dravý právní tým Nintenda, jsou šance Microsoftu mizivé.

Vše nasvědčuje tomu, že se Microsoft stejně jako The Pokémon Company bude muset spokojit s hořkým vědomím, že duševní vlastnictví neznamená kontrolu nad jeho politickým výkladem. Případná reakce (i její absence) tak může zajímavě otestovat, zda mají autorská práva v době AI a současném politickém klimatu vůbec nějakou vymahatelnou váhu.

Tagy:
Bílý dům Microsoft propaganda Donald Trump Halo
Zdroje:
White House, BBC
Hry:
Halo: Campaign Evolved
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
