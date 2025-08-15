Baldur's Gate 4 je hudbou vzdálené budoucnosti. Přednost dostává D&D ve stylu God of War

Hasbro společně s Wizards of the Coast už dříve uvedli, že se více zaměří na videoherní scénu a v následujících pěti letech přinesou hned několik her ze světa Dungeons & Dragons. Baldur's Gate 4 ale podobné časové okno nejspíše nestihne.
Jelikož RPG kolos od Larianů patří k tomu nejlepšímu, co videoherní scéna za poslední léta nabídla, společnost chce časem vytvořit nástupce. Belgické studio ale už dříve potvrdilo, že u vzniku čtvrtého dílu nebude a raději se zaměří na své projekty. Hasbro nicméně vnímá obří očekávání, a proto si chtějí dát na čas i s výběrem studia, které se o čtvrtý díl postará.
zdroj: vlastní video redakce
Aktuálně tak teprve oslovuje potenciální partnery, kteří by na sebe vzali nezáviděníhodný úkol pokusit se překonat laťku vytyčenou Lariany. Času je údajně dost a správné studio je jednou z ingrediencí na úspěch. Těmi dalšími je přístup a samotný produkt.
Je nicméně jisté, že nově vzniklé těleso Giant Skull vedené bývalým herním ředitelem Respawn Entertainment, Stigem Asmussenem, pochodeň přebírat nebude. Místo toho se zaměří na akčnější titul z oblíbeného fantasy světa, v němž by měl být kus jak ze série Star Wars Jedi, tak i z rebootu God of War.
„Baldur's Gate je úžasná hra. A samozřejmě chystáme její pokračování. Giants Skull na něm ale nedělá. Obrátili jsme se na Stiga a jeho tým, aby vytvořili neuvěřitelný příběh a přiblížili Dungeons & Dragons širokému publiku. V ideálním případě bude hra oslovovat hráče D&D, protože jim pomůže zhmotnit jejich představy. Ale doufáme, že osloví i lidi, kteří milují akční hry, milují Star Wars Jedi a God of War,“ prozradil prezident Wizards of the Coast John Hight webu The Game Business.
Larian Studios mezitím tvoří projekt s krycím jménem Excalibur. Jestli bude využívat mýtus z artušovských legend, jak název napovídá, se zatím neví. Jisté ale je, že si na výsledek ještě pár let počkáme.