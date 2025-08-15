Baldur's Gate 4 je hudbou vzdálené budoucnosti. Přednost dostává D&D ve stylu God of War
zdroj: Wizards of the Coast

Baldur's Gate 4 je hudbou vzdálené budoucnosti. Přednost dostává D&D ve stylu God of War

PlayStation 4 PC Xbox One PS4 Pro Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series

15. 8. 2025 15:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Baldur's Gate III
Baldur's Gate III
Baldur's Gate III
Galerie

Hasbro společně s Wizards of the Coast už dříve uvedli, že se více zaměří na videoherní scénu a v následujících pěti letech přinesou hned několik her ze světa Dungeons & Dragons. Baldur's Gate 4 ale podobné časové okno nejspíše nestihne.

Jelikož RPG kolos od Larianů patří k tomu nejlepšímu, co videoherní scéna za poslední léta nabídla, společnost chce časem vytvořit nástupce. Belgické studio ale už dříve potvrdilo, že u vzniku čtvrtého dílu nebude a raději se zaměří na své projekty. Hasbro nicméně vnímá obří očekávání, a proto si chtějí dát na čas i s výběrem studia, které se o čtvrtý díl postará.

zdroj: vlastní video redakce

Aktuálně tak teprve oslovuje potenciální partnery, kteří by na sebe vzali nezáviděníhodný úkol pokusit se překonat laťku vytyčenou Lariany. Času je údajně dost a správné studio je jednou z ingrediencí na úspěch. Těmi dalšími je přístup a samotný produkt.

Je nicméně jisté, že nově vzniklé těleso Giant Skull vedené bývalým herním ředitelem Respawn Entertainment, Stigem Asmussenem, pochodeň přebírat nebude. Místo toho se zaměří na akčnější titul z oblíbeného fantasy světa, v němž by měl být kus jak ze série Star Wars Jedi, tak i z rebootu God of War.

Dungeons & Dragons
Novinky
Veteráni z Respawnu tvoří ve studiu Giant Skull akční adventuru ze světa D&D

„Baldur's Gate je úžasná hra. A samozřejmě chystáme její pokračování. Giants Skull na něm ale nedělá. Obrátili jsme se na Stiga a jeho tým, aby vytvořili neuvěřitelný příběh a přiblížili Dungeons & Dragons širokému publiku. V ideálním případě bude hra oslovovat hráče D&D, protože jim pomůže zhmotnit jejich představy. Ale doufáme, že osloví i lidi, kteří milují akční hry, milují Star Wars Jedi a God of War,“ prozradil prezident Wizards of the Coast John Hight webu The Game Business.

Larian Studios mezitím tvoří projekt s krycím jménem Excalibur. Jestli bude využívat mýtus z artušovských legend, jak název napovídá, se zatím neví. Jisté ale je, že si na výsledek ještě pár let počkáme.

Smarty.cz
Tagy:
akční fantasy RPG taktická 3rd person star wars third person mytologie světelné meče
Zdroje:
GameSpot, The Game Business
Hry:
God of War Star Wars Jedi: Fallen Order Baldur's Gate III Star Wars Jedi: Survivor
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Dying Light: The Beast – Bober
Dying Light: The Beast – Bober
Football Manager 26 - Teaser
Football Manager 26 - Teaser
Woochi the Wayfarer - Teaser
Woochi the Wayfarer - Teaser
Fight Club #737 – o úpadku slavných studií
Fight Club #737 – o úpadku slavných studií
Stronghold Crusader: Definitive Edition – První velká aktualizace
Stronghold Crusader: Definitive Edition – První velká aktualizace
DOOM: The Dark Ages – Druhá aktualizace
DOOM: The Dark Ages – Druhá aktualizace
Heretic + Hexen – Ukázka k vydání
Heretic + Hexen – Ukázka k vydání
World of Tanks – 15 let přátelství: Cesta vzpomínkami
World of Tanks – 15 let přátelství: Cesta vzpomínkami
Mafia: The Old Country || GamesPlay
Mafia: The Old Country || GamesPlay
Ashes of the Singularity II - Oznámení
Ashes of the Singularity II - Oznámení
Fight Club #736 – o Kromlechu s Pavlem Makalem
Fight Club #736 – o Kromlechu s Pavlem Makalem
Formula Legends - Oznámení
Formula Legends - Oznámení
World of Warships - 80. výročí konce 2. světové války
World of Warships - 80. výročí konce 2. světové války
Darksiders 4 - Teaser Trailer
Darksiders 4 - Teaser Trailer
Gothic Remake - Xardas Trailer
Gothic Remake - Xardas Trailer
The Guild: Europa 1410 - Oznámení
The Guild: Europa 1410 - Oznámení
Titan Quest II - Early Access Launch Trailer
Titan Quest II - Early Access Launch Trailer
Sacred 2: Fallen Angel Remaster - Oznámení
Sacred 2: Fallen Angel Remaster - Oznámení
Octopath Traveler 0 - Oznámení
Octopath Traveler 0 - Oznámení
Cronos: The New Dawn – Datum vydání
Cronos: The New Dawn – Datum vydání

Nejnovější články