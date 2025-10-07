Activision se chlubí, že 97 % cheaterů v Black Ops 7 zmizí do půl hodiny
zdroj: Activision

Activision se chlubí, že 97 % cheaterů v Black Ops 7 zmizí do půl hodiny

PlayStation 4 PC Xbox One PS4 Pro Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series

7. 10. 2025 12:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

V betě Call of Duty: Black Ops 7 má podle Activisionu podvádění velmi krátký život. Společnost uvedla, že 97 % odhalených cheaterů je zabanováno do 30 minut od přihlášení, a to díky kombinaci posílených bezpečnostních kontrol a systému Ricochet Anti-Cheat. V blogu na X Activision napsal: „Cheatery jsme očekávali. Naše vylepšené systémy je ale zachytily rychleji než kdy dřív díky posíleným kontrolám TPM 2.0 a automatizovaným nástrojům. Většina se do zápasu ani nedostala.“

Call of Duty: Black Ops 7
Novinky
Call of Duty: Black Ops 7 představuje multiplayer. Nový režim doprovodí japonské mapy i zombíci

Zmíněné TPM 2.0 a Secure Boot jsou bezpečnostní funkce, které jsou nyní pro hraní na PC povinné, podobně jako u konkurenčního Battlefieldu 6. Jejich cílem je ztížit úpravy systémových souborů, ale u části hráčů, zejména těch na Linuxu, vyvolaly kritiku. Aktivace těchto funkcí znamená, že hra má na PC hlubší přístup k systému, což někteří přirovnávají k režimu správce na steroidech.

Systém Ricochet, který využívá umělou inteligenci, má podle Activisionu většinu práce zautomatizovanou. Společnost tvrdí, že se méně než jedno procento pokusů o cheatování vůbec dostalo do hry, a i ti, kteří prošli sítem, z ní byli odstraněni během několika minut. „Zatímco automatická detekce zastaví většinu podvodníků dřív, než je vůbec uvidíte, vaše hlášení stále hrají klíčovou roli,“ dodává Activision.

zdroj: Activision

Ricochet má ale za sebou i problematickou minulost. Loni byl dokonce hacknutý a zneužitý k hromadným banům nevinných hráčů. Systém nicméně proslul i svým škodolibým humorem, kdy dokáže cheaterům způsobit bizarní bugy jako mizící zbraně nebo samovolně explodující auta, což často vede k tomu, že si podvodníci na technický stav stěžují na sociálních sítích.

Activision zároveň tvrdí, že se nesoustředí jen na jednotlivce, ale i na samotné tvůrce cheatů. Od vydání Black Ops 6 se prý postaral o ukončení činnosti víc než čtyřiceti vývojářů a prodejců podvodných nástrojů. Firma se pochlubila, že hlavní poskytovatelé cheatů své nástroje označují za nepoužitelné nebo odhalené.

Call of Duty: Modern Warfare III
Byznys
Activision vysoudil 14,5 milionu dolarů od výrobce cheatů pro Call of Duty

Skeptici ovšem upozorňují, že statistika o 97 % zabanovaných cheaterů se vztahuje jen na ty, které systém už identifikoval, nikoliv na všechny, kteří se ve hře skutečně nacházejí. Jak přesně Activision k číslům došel, zatím nezveřejnil.

Mezitím se v betě Black Ops 7 objevil ještě jeden zvláštní jev – slovní spojení „Arc Raiders“, odkazující na konkureční titul, je v chatu cenzurováno. Samostatné výrazy „Arc“ i „Raiders“ přitom filtrem projdou, až jejich spojení do jednoho názvu promění frázi v hvězdičky. Naproti tomu „Battlefield 6“ cenzurovaný není. Ironií osudu frázi „Arc Raiders“ donedávna skrýval i chat v EA App, zatímco „Call of Duty“ prošlo u tvůrců Battlefieldu bez problémů. Zdá se být evidentní, koho tvůrci střílečkových behemotů letos považují za největší konkurenci.

Navzdory těmto drobným podivnostem se zdá, že beta Call of Duty: Black Ops 7 běží překvapivě hladce a komunita hlásí méně problémů s podvodníky než v minulých dílech. Plná verze hry vychází 14. listopadu, zatímco konkurenční Arc Raiders dorazí o pár týdnů dříve, 30. října.

Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
