Call of Duty: Black Ops 7 představuje multiplayer. Nový režim doprovodí japonské mapy i zombíci

I když se Activision snaží Call of Duty: Black Ops 7 prodat jako „nejnapínavější Black Ops historie“ s větším důrazem na psychologické aspekty postav, většinu navrátivších duší stejně asi spíše zajímá hra pro více hráčů, která by už na startu měla nabízet slušné množství obsahu.
Společnost vydala sáhodlouhý článek, kde multiplayer popisuje ze všech úhlů. Potvrzuje, že nabídne celkově 18 map (16 klasických a 2 Skirmish), kde se pustíte do oblíbených režimů, jako je Team Deathmatch, Domination nebo Kill Confirmed. Novinkou výčtu bude mód zvaný Overload, kde dva týmy šesti hráčů bojují o speciální zařízení, které se snaží zahodit ve skórovací zóně soupeře.
Portfolio map přivítá řadu nováčků včetně dvojice japonských lokací Den a Toshin. Jedna z nich je futuristickým městem se dvěma rozdílnými částmi, zatímco druhá je historickým hradem proměněným v high-tech pevnost. Ostatně modernizace by měla být ústředním bodem všech map, a to včetně navrátilců, jako je Express, Hijacked nebo Raid předělaných do podoby roku 2035.
Výbavu ozvláštní nový systém zvaný Overclock. V průběhu zápasu umožní vylepšit výzbroj a odemknout bonusy, jako je rychlejší zisk Scorestreaků a nebezpečnějších prostředků. Lepší možnosti pro úpravy vlastních herních stylů hrají velkou roli ve změnách, což potvrzuje možnost až deseti upravitelných sad výbavy najednou, kde se vyzbrojíte novými perky i divokými kartami, které tak trochu ohýbají klasická pravidla.
Přirozeně žádný voják, ani ten z budoucnosti, se neobejde beze zbraní, kterých bude při vydání 30. Celkově 16 z nich bude nových, přičemž systém úprav je robustnější než kdy dřív. Nebo to alespoň tvůrci slibují, stejně jako divočejší pohyb skrze odskakování od zdí, kde můžete propojit až tři skoky do jednoho. Změnou též bude odebrání taktického sprintu ze základních možností a přesunutí do perků.
Mnoho z popisovaných věcí zažijete už v chystané otevřené betě, která bude pro všechny dostupná od 5. do 8. října. Pokud si Call of Duty: Black Ops 7 předobjednáte, vpuštění do ní budete už 2. října.
Kromě klasické hry více hráčů nebude chybět ani režim Zombies. Do něj bude obsah vycházet postupně počínaje dnem vydání 14. listopadu. Osm chrabrých jedinců navštíví pokřivená místa, kde jim pomůže rezavý pickup Ol' Tessie, zbraň Necrofluid Gauntler, pasti a podložky pro skákání. Z nepřátel se kromě klasických zombíků těšte na mohutné Zursy nebo Ravagery.