Call of Duty: Black Ops 7 představuje multiplayer. Nový režim doprovodí japonské mapy i zombíci
zdroj: Activision

Call of Duty: Black Ops 7 představuje multiplayer. Nový režim doprovodí japonské mapy i zombíci

PlayStation 4 PC Xbox One PS4 Pro Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series

26. 9. 2025 16:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Call of Duty: Black Ops 7
Call of Duty: Black Ops 7
Call of Duty: Black Ops 7
Galerie

I když se Activision snaží Call of Duty: Black Ops 7 prodat jako „nejnapínavější Black Ops historie“ s větším důrazem na psychologické aspekty postav, většinu navrátivších duší stejně asi spíše zajímá hra pro více hráčů, která by už na startu měla nabízet slušné množství obsahu.

Společnost vydala sáhodlouhý článek, kde multiplayer popisuje ze všech úhlů. Potvrzuje, že nabídne celkově 18 map (16 klasických a 2 Skirmish), kde se pustíte do oblíbených režimů, jako je Team Deathmatch, Domination nebo Kill Confirmed. Novinkou výčtu bude mód zvaný Overload, kde dva týmy šesti hráčů bojují o speciální zařízení, které se snaží zahodit ve skórovací zóně soupeře.

zdroj: Activision

Portfolio map přivítá řadu nováčků včetně dvojice japonských lokací Den a Toshin. Jedna z nich je futuristickým městem se dvěma rozdílnými částmi, zatímco druhá je historickým hradem proměněným v high-tech pevnost. Ostatně modernizace by měla být ústředním bodem všech map, a to včetně navrátilců, jako je Express, Hijacked nebo Raid předělaných do podoby roku 2035.

Výbavu ozvláštní nový systém zvaný Overclock. V průběhu zápasu umožní vylepšit výzbroj a odemknout bonusy, jako je rychlejší zisk Scorestreaků a nebezpečnějších prostředků. Lepší možnosti pro úpravy vlastních herních stylů hrají velkou roli ve změnách, což potvrzuje možnost až deseti upravitelných sad výbavy najednou, kde se vyzbrojíte novými perky i divokými kartami, které tak trochu ohýbají klasická pravidla.

zdroj: Activision

Přirozeně žádný voják, ani ten z budoucnosti, se neobejde beze zbraní, kterých bude při vydání 30. Celkově 16 z nich bude nových, přičemž systém úprav je robustnější než kdy dřív. Nebo to alespoň tvůrci slibují, stejně jako divočejší pohyb skrze odskakování od zdí, kde můžete propojit až tři skoky do jednoho. Změnou též bude odebrání taktického sprintu ze základních možností a přesunutí do perků.

Call of Duty: Black Ops 7
Novinky
Call of Duty: Black Ops 7 představuje záběry z hraní. Studio se tentokrát utrhlo ze řetězu

Mnoho z popisovaných věcí zažijete už v chystané otevřené betě, která bude pro všechny dostupná od 5. do 8. října. Pokud si Call of Duty: Black Ops 7 předobjednáte, vpuštění do ní budete už 2. října.

Kromě klasické hry více hráčů nebude chybět ani režim Zombies. Do něj bude obsah vycházet postupně počínaje dnem vydání 14. listopadu. Osm chrabrých jedinců navštíví pokřivená místa, kde jim pomůže rezavý pickup Ol' Tessie, zbraň Necrofluid Gauntler, pasti a podložky pro skákání. Z nepřátel se kromě klasických zombíků těšte na mohutné Zursy nebo Ravagery.

Smarty.cz
Tagy:
střílečka Call of Duty
Zdroje:
Activision
Hry:
Call of Duty: Black Ops 7
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Call of Duty: Black Ops 7 – Zombies
Call of Duty: Black Ops 7 – Zombies
007: First Light – Gemma Chan
007: First Light – Gemma Chan
Age of Mythology: Retold – Heavenly Spear – Datum vydání
Age of Mythology: Retold – Heavenly Spear – Datum vydání
Hades II || GamesPlay
Hades II || GamesPlay
Forza Horizon 6 - Teaser Trailer | Tokyo Game Show 2025
Forza Horizon 6 - Teaser Trailer | Tokyo Game Show 2025
Deus Ex Remastered - Oznámení
Deus Ex Remastered - Oznámení
Saros - Gameplay Trailer
Saros - Gameplay Trailer
Marvel’s Wolverine - Gameplay Trailer
Marvel’s Wolverine - Gameplay Trailer
Fight Club #743 – Hororová renesance
Fight Club #743 – Hororová renesance
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - Oznámení
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - Oznámení
Age of Empires II: DE - Chronicles: Alexander the Great - Trailer
Age of Empires II: DE - Chronicles: Alexander the Great - Trailer
Silent Hill f || GamesPlay
Silent Hill f || GamesPlay
OD - KNOCK Teaser Trailer
OD - KNOCK Teaser Trailer
The House of Tesla – Ukázka k vydání
The House of Tesla – Ukázka k vydání
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 - Shrnutí
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 - Shrnutí
Fight Club #742 – Jsou dlouhé early accessy ke škodě?
Fight Club #742 – Jsou dlouhé early accessy ke škodě?
Nintendo Virtual Boy
Nintendo Virtual Boy
Resident Evil Requiem – Nintendo Switch 2
Resident Evil Requiem – Nintendo Switch 2
Hades II – Launch Trailer
Hades II – Launch Trailer
The Super Mario Galaxy Movie - Oznámení
The Super Mario Galaxy Movie - Oznámení

Nejnovější články