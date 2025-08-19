Call of Duty: Black Ops 7 představuje záběry z hraní. Studio se tentokrát utrhlo ze řetězu
zdroj: Activision

Call of Duty: Black Ops 7 představuje záběry z hraní. Studio se tentokrát utrhlo ze řetězu

PlayStation 4 PC Xbox One PS4 Pro Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series

19. 8. 2025 20:45 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Call of Duty: Black Ops 7
Call of Duty: Black Ops 7
Call of Duty: Black Ops 7
Galerie

Opening Night Live letošního Gamescomu otevřel ten z nejmasovějších hitů. Call of Duty: Black Ops 7 po červnovém teaseru ukázalo i herní záběry a já mohu bezpečně prohlásit, že už jsem asi starý na tyhle srandy.

Už od začátku tým tvrdí, že sérii chce posunout zase o kus dál, což ukázka bezezbytku dokazuje. Studia Raven Software a Treyarch se proto utrhla ze řetězu, takže vás bojiště vezmou nejen napříč světem, ale potkáte zde řadu psychedelických výjevů, které by se neztratily ani ve hrách od Remedy.

zdroj: Activision

Akce zjevně bude zase o kus divočejší, tradičně naplněná výbuchy, futuristickými zbraněmi a výbavou, díky níž se z vás stane upgradovaný voják/parkourista. Přes svéráznost a divokost se ale slibuje vážný příběh, který naváže na Black Ops 2 a Black Ops 6. V hlavní roli bude David Mason s hlasem a tváří Mila Ventimighlia, který se postaví minulosti i novému nepříteli, jehož hlavní zbraní je strach. Ony psychedelické výjevy tak nejspíše budou výsledkem nové biologické hrozby.

Když už je zmínka o odvážném novém pojetí, k němu by měla přispět i možnost projít kampaň společně s dalšími třemi hráči. Společně zažijete nástrahy, které ale dokončením příběhu nekončí. Po průchodu místními události vás totiž čeká endgame. Údajně jde o jistou formu sociální arény, kde se s ostatními snažíte překonat náročné úkoly, jimiž projdete jen ve chvíli, kdy si plně osvojíte střelbu, pohyb a spolupráci.

Call of Duty: Black Ops 7 - Teaser
Novinky
Letošní Call of Duty: Black Ops 7 na podzim zamíří do roku 2035

Kromě příběhové části na vás přirozeně čeká i multiplayer s mnoha režimy a celkově 18 novými či staronovými mapami. Návrat zažije rovněž režim Zombies v klasickém stylu na kola, kde najdete pokračování ságy Dark Aether. A zjevně nebude chybět ani top-down režim ve stylu starších arkádovek.

Call of Duty: Black Ops 7 vyjde na PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S a Xbox One 14. listopadu. Brzkou předobjednávkou si zajistíte brzký přístup do bety i speciální balíček Reznov Challenge Pack. K dispozici bude i dražší Vault edice za 109,99 eur, kde dostanete první battle pass a několik kosmetických doplňků do multiplayeru.

Smarty.cz
Tagy:
střílečka Call of Duty
Zdroje:
Activision
Hry:
Call of Duty: Black Ops 7
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Fallout – Druhá sezóna seriálu
Fallout – Druhá sezóna seriálu
Black Myth: Zhong Kui - Teaser Trailer
Black Myth: Zhong Kui - Teaser Trailer
Kingdom Come: Deliverance II – Legacy of the Forge
Kingdom Come: Deliverance II – Legacy of the Forge
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 - Trailer k předobjednávce
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 - Trailer k předobjednávce
Lords of the Fallen II - Oznámení
Lords of the Fallen II - Oznámení
Call of Duty: Black Ops 7 – Odhalení hratelnosti
Call of Duty: Black Ops 7 – Odhalení hratelnosti
Valor Mortis – Odhalení
Valor Mortis – Odhalení
Gamescom ONL: Hype Promo
Gamescom ONL: Hype Promo
Dying Light: The Beast – Bober
Dying Light: The Beast – Bober
Football Manager 26 - Teaser
Football Manager 26 - Teaser
Woochi the Wayfarer - Teaser
Woochi the Wayfarer - Teaser
Fight Club #737 – o úpadku slavných studií
Fight Club #737 – o úpadku slavných studií
Stronghold Crusader: Definitive Edition – První velká aktualizace
Stronghold Crusader: Definitive Edition – První velká aktualizace
DOOM: The Dark Ages – Druhá aktualizace
DOOM: The Dark Ages – Druhá aktualizace
Heretic + Hexen – Ukázka k vydání
Heretic + Hexen – Ukázka k vydání
World of Tanks – 15 let přátelství: Cesta vzpomínkami
World of Tanks – 15 let přátelství: Cesta vzpomínkami
Mafia: The Old Country || GamesPlay
Mafia: The Old Country || GamesPlay
Ashes of the Singularity II - Oznámení
Ashes of the Singularity II - Oznámení
Fight Club #736 – o Kromlechu s Pavlem Makalem
Fight Club #736 – o Kromlechu s Pavlem Makalem
Formula Legends - Oznámení
Formula Legends - Oznámení

Nejnovější články