Call of Duty: Black Ops 7 představuje záběry z hraní. Studio se tentokrát utrhlo ze řetězu

Opening Night Live letošního Gamescomu otevřel ten z nejmasovějších hitů. Call of Duty: Black Ops 7 po červnovém teaseru ukázalo i herní záběry a já mohu bezpečně prohlásit, že už jsem asi starý na tyhle srandy.
Už od začátku tým tvrdí, že sérii chce posunout zase o kus dál, což ukázka bezezbytku dokazuje. Studia Raven Software a Treyarch se proto utrhla ze řetězu, takže vás bojiště vezmou nejen napříč světem, ale potkáte zde řadu psychedelických výjevů, které by se neztratily ani ve hrách od Remedy.
zdroj: Activision
Akce zjevně bude zase o kus divočejší, tradičně naplněná výbuchy, futuristickými zbraněmi a výbavou, díky níž se z vás stane upgradovaný voják/parkourista. Přes svéráznost a divokost se ale slibuje vážný příběh, který naváže na Black Ops 2 a Black Ops 6. V hlavní roli bude David Mason s hlasem a tváří Mila Ventimighlia, který se postaví minulosti i novému nepříteli, jehož hlavní zbraní je strach. Ony psychedelické výjevy tak nejspíše budou výsledkem nové biologické hrozby.
Když už je zmínka o odvážném novém pojetí, k němu by měla přispět i možnost projít kampaň společně s dalšími třemi hráči. Společně zažijete nástrahy, které ale dokončením příběhu nekončí. Po průchodu místními události vás totiž čeká endgame. Údajně jde o jistou formu sociální arény, kde se s ostatními snažíte překonat náročné úkoly, jimiž projdete jen ve chvíli, kdy si plně osvojíte střelbu, pohyb a spolupráci.
Kromě příběhové části na vás přirozeně čeká i multiplayer s mnoha režimy a celkově 18 novými či staronovými mapami. Návrat zažije rovněž režim Zombies v klasickém stylu na kola, kde najdete pokračování ságy Dark Aether. A zjevně nebude chybět ani top-down režim ve stylu starších arkádovek.
Call of Duty: Black Ops 7 vyjde na PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S a Xbox One 14. listopadu. Brzkou předobjednávkou si zajistíte brzký přístup do bety i speciální balíček Reznov Challenge Pack. K dispozici bude i dražší Vault edice za 109,99 eur, kde dostanete první battle pass a několik kosmetických doplňků do multiplayeru.