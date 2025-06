Letošní Call of Duty: Black Ops 7 na podzim zamíří do roku 2035

8. 6. 2025 22:32 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

V herním světě neexistuje moc jistot, ale jednou z těch železných tradic je vedle obligátních nových ročníků sportovních her taky fakt, že se každý podzim dočkáme nového dílu Call of Duty. Na letošní Xbox Games Showcase tak asi nikoho příliš nepřekvapilo, že celou akci uzavřelo odhalení nového dílu populární střílečky s podtitulem Call of Duty: Black Ops 7. Ačkoliv název neoplývá originalitou, samotná hra míří vysoko – až do roku 2035, ale zároveň se silně opře o minulost.

Nový díl Black Ops má být vůbec prvním přímým pokračováním v historii podsérie, což potvrzuje i Matt Cox, generální manažer Call of Duty: „Naším cílem bylo vytvořit propojený zážitek, který využíje unikátní styl série Black Ops.“ Black Ops 7 přímo navazuje na události z Black Ops 2 a loňských, kritiky i fanoušky rozporuplně přijatých Black Ops 6. Pokud se v číslování či dění ztrácíte, nejste sami.

Kampaň se tentokrát vrací v plné síle i s možností kooperativního režimu, přesto si ji můžete projít i sami. V hlavní roli se objeví známý David Mason, navrátilec z Black Ops 2, kterého ztvární Milo Ventimiglia. Jeho úkolem bude vést elitní tým proti novému nepříteli, který jako hlavní zbraň používá strach. V příběhu se má objevit i Raul Menendez, ikonický záporák z druhého dílu, a teaser se nebojí využít ani známý hudební motiv z roku 2012. Nostalgie tak v novém Black Ops nebude jen kulisou, ale patrně i klíčovou složkou.

Zatímco příběh slibuje napětí i návraty starých známých, multiplayer vsadí na futuristické zbraně a zcela nové mapy. Kromě toho se vrací i oblíbený režim Zombies, a to v klasickém stylu na kola. Pokračovat bude temná sága Dark Aether, která si během let našla početnou základnu věrných.

Hra vyjde napříč generacemi, takže na Xbox Series X/S, PlayStation 5, ale také na Xbox One a PS4, což potvrzuje, že se Activision stále nechce vzdát podpory starších konzolí. Samozřejmostí je PC verze (Steam, Battle.net, Microsoft Store), přičemž předplatné Game Pass nabídne nové CoD hned v den vydání. O verzi pro Nintendo Switch 2 zatím nepadlo ani slovo.

Z hlediska vývoje se pod hrou opět podepsaly studia Treyarch a Raven Software, ale úplné představení včetně záběrů z hraní, detailů o multiplayeru či nových herních mechanismech nás teprve čeká. Activision letošní ročník přislíbil řádně představit v průběhu léta.

Zda Black Ops 7 opravdu naplní ambice a obstojí jako plnohodnotné pokračování, nebo půjde jen o „mezičlánek“ ve stylu Modern Warfare 3, ukáže pochopitelně až čas. Ale jak zaznělo v oficiálním oznámení: „Naším cílem je hráčům dodat kompletní zážitek – a těšíme se, až toho ukážeme víc.“