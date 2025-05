Pro Call of Duty: Warzone Mobile končí podpora

Ani známá značka nezaručuje automatický úspěch. Aktuálně to zjistil Activision, který rok po vydání Call of Duty: Warzone Mobile ukončuje podporu hry a pozastavuje vývoj dalšího dodatečného obsahu.

Ačkoliv hra bude fungovat i nadále, bude v chudší podobě. Nedorazí do ní už žádný další sezonní obsah či velké aktualizace se zaměřením na hratelnost. Hráčům bylo už teď zakázané nakupování prémiových měn a včera byl poslední den, kdy jste si mohli titul stáhnout z obchodů Google Play a App Store. Pokud jste si dříve zakoupili Call of Duty Points nebo jiný herní obsah, nemáte bohužel nárok na vrácení peněz.

We deeply appreciate your dedication and passion for Call of Duty: Warzone Mobile. Going forward, we will be streamlining the scope of the game. This decision was made after careful consideration of various factors and while we're proud of the accomplishment in bringing Call of… pic.twitter.com/2FU3itRRZ9