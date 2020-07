Metacritic předstírá boj s review bombingem

20. 7. 2020 11:51 | autor: Adam Homola

Metacritic nově zavedl možnost psát uživatelské recenze na hry až po 36 hodinách od vydání, aby stránku nezaplavovaly z prstu vycucané názory lidí, kteří daný titul v podstatě ještě ani neměli šanci vyzkoušet. Metacritic oficiálně zkrátka chce, aby měli uživatelé víc času na hraní předtím, než napíšou svoji recenzi. Zástupci webu také tvrdí, že kvůli jedné konkrétní hře tohle rozhodnutí určitě nepadlo.

Tolik tedy k oficiálnímu PR textíku zveřejněném na GameSpotu, který s Metacriticem sdílí vlastníka a jde o jeho sesterský web. Na první pohled by se mohlo zdát, že Metacritic závádí nový systém v reakci na fiasko kolem uživatelských recenzí na The Last of Us: Part II a obecně na problém tzv. review bombingu.

Review bombing kolem druhého The Last of Us byl už natolik medializovaná a na sociálních sítích propíraná kauza, že se Metacritic chtěl alespoň navenek tvářit, že s tím něco dělá. Osobně mi ale nedochází, co by měla šestatřicetihodnová brzda řešit, respektive jak by měla zabránit review bombingu. V novém systému budou review bombeři fungovat vlastně úplně stejně jako doposud – svoji negativní „recenzi“ napíšou, hned jak to půjde, a bude jich stejná záplava, která přebije názory skutečných hráčů.

Metacritic tak review bombing navzdory tomuto (ne)opatření nadále umožňuje. Podobný problém má i Valve, jenže to na Steam nasadilo alespoň užitečný graf, zobrazuje nedávná hodnocení a k recenzím nabízí vůbec mnohem víc informací. Když člověk chce, může si na Steamu udělat přesnější obrázek toho, jak se věci mají. Uživatelské hodnocení na Metacriticu je naproti tomu nadále na hranici relevantnosti.

První velké hry, kterých se nové opatření Metacriticu dotklo, byly Paper Mario: The Origami King a Ghost of Tsushima. A byť zrovna u těchto dvou her nemůžeme mluvit o klasickém review bombingu, pořád jsou tam k nalezení nesmyslné výkřiky vydávající se za recenze. Metacritic navíc některé z nich v sekci Negativní označuje jako „Nejužitečnější“ a nejde přitom o nic jiného než neopodstatněný hate s hodnocením 0/10.

Metacritic tak se svými uživatelskými recenzemi očividně nic pořádného dělat nechce. Chybí jakákoliv snaha propojit účty Metacriticu s účty na herních platformách, snaha ověřovat nákupy, ověřovat reálnou odehranou dobu, prostě cokoliv. Cokoliv by bylo lepší než aktuální stav. Který navíc není jen aktuální, ale i dlouhodobý.

Je tedy pravda, že nový krok by teoreticky mohl mít význam v jednom případě: pokud značná část publika navštíví stránku hry na Metacriticu hned první den. V tu chvíli totiž budou vidět zatím pouze recenze kritiků, nikoli review-bombované uživatelské skóre. Ale to je dost hrubá a dočasná záplata, která jako by naznačovala, že nejlepší by bylo uživatelské recenze prostě zrušit.

Když odhlédneme od zmíněné brzdy a podíváme se do historie, vidíme pořád stejný problém a pořád stejný nezájem to řešit. S review bombingem má Metacritic problémy roky: stačí vzpomenout například na Mass Effect 3 (Kotaku) nebo Bastion (Supergiant Twitter).

Mass Effect 3 vyšel v roce 2012, Bastion v roce 2011. Jak tehdy Metacritic reagoval? V souvislosti s Mass Effectem 3 odstraňoval uživatelské recenze porušující pravidla používání služby a doporučoval, aby uživatelé problémové recenze nahlašovali.

A v roce 2020 se Metacritic zasadil o to, že se bude na jeho webu objevovat review bombing a nesmyslné uživatelské „recenze“ o několik hodin později.