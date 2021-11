Hodnotíme technický stav Battlefieldu 2042. Jak je na tom novinka s výkonem na PC?

26. 11. 2021 17:00 | Hardware | autor: Jiří Svák

Battlefield 2042 se neuvedl zrovna moc dobře. Slovy našeho Pavla, který nový díl recenzoval, jde o hru „chudou, rozbitou a nezáživnou“. Gameplay stranou, je tomu i tak v případě technické stránky věci?

Byla by to škoda, protože Battlefield byl v posledních letech tak trochu benchmarkem PC grafiky. Ostatně třetí díl v roce 2011 založený na enginu Frostbite 2 odstartoval jako jedna z prvních her na novém API DirectX 11. Battlefield 1 (vydání 2016) pak ohromil pokročilou destrukcí objektů i simulací bláta, zatímco pětka před třemi lety přinesla dokonce jako první hra mainstreamovou implementaci efektů ray-tracingu v reálném čase. Letošní ročník by měl běžet na další verzi dvorního enginu od DICE, nicméně za jeho názvem už nenajdeme pořadové číslo (bůhvíproč, asi marketing), tak je to prostě jen zase o kousek lepší Frostbite. Jak to tedy dopadlo?

Pochvalně nezačnu. I když v případě některých moderních Battlefieldů nešlo o úplně technicky bezchybné releasy, hra stále měla jasný prémiový feeling: Dobře vypadala, dobře se hrála, často i demonstrovala technologický progres platformy. Battlefield 2042 ale od začátku vypadá jako nedodělaný produkt a to se kromě chudší herní náplně projevuje i na běhu hry.

Ne že by nevypadala hezky, to nikoli. Pokud si v nastavení navolíte posunovátka až na Ultra, Battlefield 2042 vás obzvláště na pouštních mapách odmění povedeným realistickým nasvícením, detailními texturami a pokročilými částicovými efekty (polétavý písek, věrohodně vypadající dým či kouř).

Hra na druhou stranu trpí až směšnými chybami v grafice, animacích nebo kolizích s prostředím. Setkáte se i s propady výkonu nebo problémy na straně serveru, které dokážou pokazit hratelnost a celkový dojem z titulu.

Nejvíce očividná a nejčastější chyba je nezvládnutá ragdoll fyzika objektů, především v posmrtných animacích postav. Co některá těla předvádějí za kreace po dopadu na zem nebo při rázové vlně ze střelby či granátu, z toho by se snadno uživilo pár vtipných skečů na YouTube. Bohužel, v tomhle není nový Battlefield osamocen a s podobným chováním se můžete setkat skoro v každé hře s fyzikálním modelem postavy, zde mi však četnost glitchů a jakási gumovost panáků přišla až zarážející. Místy jsem si vzpomněl na Skyrim, což pro prémiovou hru o 10 let mladší není úplně dobrá vizitka.

Nejsou to ale jen chyby v animacích, co hru trápí. Aleš zaznamenal několikeré zaseknutí při přebíjení, já osobně prapodivný bug s oddělením paží se zbraní od zbytku postavy (ano, mohl jsem se otočit a podívat se na model svého vojáka bez hlavy, děsivé). Občas jsem zahlédl i propastně nízký počet snímků u animací odlétávajících objektů, tedy nějakých kusů techniky nebo prostředí po výbuchu, které se ve vzduchu otáčely snad při 5 FPS, což ve srovnání s hrou běžící v 60+ snímcích bylo prostě jako pěst na oko.

Podobně úderně na oko hráče působí i server-lagy, které občas zapříčiňují skokový pohyb nepřátel. Zaznamenal jsem to především při odstřelování vzdálených vojáků, které jsem kvůli jejich „teleportačnímu“ běhu nedokázal vůbec zaměřit. A to naštve nejen vizuálně, ale i herně.

Pravděpodobně s nedokonalým kolizním modelem souvisí i další výčet chyb: Driftování postav, propadávání terénem nebo nemožnost projet vozidlem v místě, kde je dostatek prostoru, ale hra vás tamtudy nepustí – typicky pod nižšími průjezdy, kde narazíte na neviditelnou zeď, anebo v případě drobných překážek, mezi které sice vjedete, ale už nebudete schopni se z terénu bez enormní snahy vyprostit.

Nezní to moc jako prémiový zážitek tříáčkové střílečky, že? A určitě to nebylo nedostatečně výkonným PC, protože v redakci disponujeme slušnou testovací sestavou: Procesor Intel i9-9900K se 32 GB RAM, M.2 PCIe SSD a čtveřicí herních grafik: RTX 3080, RTX 2080 Ti, RTX 2070 Super a RTX 2060 (bohužel žádné AMD, těch se nám na testy nedostává). Jako ovladače byly nainstalovány v době testu nejnovější 496.76.

A jak vlastně na takovém PC Battlefield 2042 běží? Jeden graf řekne víc než tisíc slov, pojďme tedy rovnou na to:

zdroj: Vlastní foto autora

Z grafu to vypadá, že nový Battlefield si na nejvyšší nastavení detailů (ve hře jako Ultra) zahrajete v 60 FPS ve Full HD i s grafickou kartou úrovně GeForce RTX 2060 (tedy ekvivalentně s GTX 1080 či Radeonem RX 5600 XT). Ve QHD vám bude na 60 snímků stačit něco s trošku vyšším výkonem, než má GTX 2070 Super, tedy RTX 2080 nebo RTX 3060 Ti či Radeon RX 6600 XT. Na 4K / 60 FPS však budete potřebovat hardware z nejvyšší třídy, a tudíž RTX 3080 nebo odhadem ekvivalentní Radeon RX 6800 XT / 6900 XT.

Platí to do té chvíle, než narazíte na písečnou bouři. Hru jsem testoval na mapě HOURGLASS, kde je tento rozmar počasí součástí scénáře, takže se mu pravděpodobně nevyhnete. Nejenže toho moc neuvidíte, ale ještě vám mohou rázně klesnout FPS, jak ukazuje graf níže. Úplný zabiják výkonu je to pak v případě zapnutí ray-tracované ambientní okluze.

zdroj: Vlastní foto autora

Jen na vysvětlenou, ambientní okluze je technika, při níž hra simuluje chování stínů objektů včetně situace s odlišnou odrazivostí materiálů nebo stavu, kdy si předměty vůči zdroji světla stíní navzájem, a jejich stíny se tak míchají. Battlefield 2042 obsahuje i tradičnější technologii HBAO, vykreslení pomocí ray-tracingu ovšem přináší realističtější výsledek.

Vzhledem k výkonnostní penalizaci bych ale ray-tracing v novém Battlefieldu 2042 nezapínal, jeho efekt mi přišel spíše subtilní a poznáte ho pořádně jen na srovnávacích screenshotech. A neplatí to jen v situacích, kdy ve hře zuří písečná bouře, RT dokáže shodit FPS i bez ní.

zdroj: Vlastní foto autora

Velkého grafu se nelekejte, jsou to výsledky měření ve všech třech rozlišeních, jen s přidanou hodnotou pro scény se zapnutým RT AO. Snížení výkonu je nejcitelnější ve vyšších rozlišeních, přičemž platí, že karty s 8GB videopamětí už na takovou úlohu nestačí (u RTX 2070 Super jsem s RT AO naměřil 2,1 FPS, zatímco bez něj by hra byla ještě hratelná, pokud se spokojíte s 30 FPS). Hra naštěstí podporuje DLSS, takže majitelé zelených grafických karet to mohou do určité míry kompenzovat.

Pokud bych pominul propady výkonu, neběží hra špatně, a to ani na mapách se 128 hráči. To už bude pak záležet spíše na vašem procesoru než na síle grafické karty. Při hraní se vám ale bude běžně stávat, že se ocitnete v situaci s náročnými částicovými efekty, proto takové propady zamrzí. Naštěstí se můžete pustit i do map typu El Alamein z herního režimu Portal, kde si užijete krásný vizuál, ale s absencí velkoplošných efektů typu písečná bouře, takže váš framerate nebude tolik trpět.

Ani povedená grafika ve chvílích, kdy hra nehapruje, však nezachrání pošramocený technický stav. Jsem přesvědčen, že takové chyby půjdou s několika záplatami opravit, jenže bude na tom v tu chvíli ještě někomu záležet, když k tomu přidáme osekaný obsah a zádrhely v herním designu? Je možné, že se vydání i takto nedokončeného produktu EA přece jen vyplatí, protože tady máme vánoční sezónu, ale nový Battlefield jsem si, nejen co se technické stránky týče, představoval trochu jinak.