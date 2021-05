Spor mezi Apple a Epicem jde do finále, závěrečné argumenty byly ostré

26. 5. 2021 17:31 | Byznys | autor: Alžběta Trojanová

Jsou to už 3 týdny, co začal soudní spor mezi Epic Games a Apple. Během přelíčení jsme měli možnost dozvědět se pár šťavnatých informací ze zákulisí herního vývoje, ale to, jestli je Apple monopol, který s využitím svého postavení záměrně omezuje jakoukoliv konkurenci, stále nevíme.

V pondělí sice proběhly závěrečné argumentace, rozsudek ale ještě chvíli potrvá. Soudkyně Yvonne Gonzalez Rogers si totiž nechala několik týdnů na rozmyšlenou. Jasno bude prý možná v půlce srpna, ale klidně i později, vzhledem k ohromnému množství dokumentů, které komplikovaný spor obnáší, jak se nechala slyšet soudkyně.

Jádro celého sporu leží podle Epicu ve skutečnosti, že Apple nedovoluje uživatelům instalovat na svých zařízeních aplikace odjinud než z oficiálního obchodu App Store. Stejně tak neumožňuje ani obcházet platební možnosti. Kvůli tomu jsou vývojáři nuceni odvádět Applu poplatek 30 % z každé transakce. To celé dohromady podle Epicu vytváří jasné monopolní prostředí.

V pondělí tak právník Epicu žádal soudkyni, aby přinutila Apple ke změně svých uživatelských podmínek a tím umožnila instalování aplikací třetích stran. Apple se prý snaží soudkyni přesvědčit, že je pouze „benevolentním vládcem“ ekosystému iOS, kterému by mělo být umožněno pokračovat v činnosti bez konkurence, protože to doteď fungovalo dobře. A to podle právníka Epicu není obhajoba podle antimonopolních zákonů.

Naopak Apple se brání tím, že změny, které Epic navrhuje, jsou „děsivé pro zákazníky společnosti Apple, pro komunitu vývojářů, pro společnost Apple i pro tento soud“ a zmínil především bezpečnostní obavy z podvodů. Epic podle Applu nepředložil žádný způsob, jakým by měla společnost zajistit bezpečnost svých uživatelů. Apple navíc tvrdí, že App Store je součást živého a konkurenčního trhu s videohrami, nejde tedy o žádný monopol.

Během čtyřhodinového závěrečného jednání soudkyně grilovala obě strany. Zpochybnila například strukturu poplatků, které vývojáři musí Applu platit, a poukázala na to, že kdyby existovala skutečná konkurence, procentuální podíl by se měnil a nezůstával na trvalých 30 %. Apple kontroval tím, že poplatek několikrát snížil, například v rámci slev pro malé vývojáře.

Soudkyně stejně tak vyzvala Epic, aby uvedl příklad soudního sporu, který skončil výsledkem, kdy soud změnil obchodní model jiné společnosti, a zároveň se týkal soukromých účastníků řízení. Přišla řeč na antimonopolní případ Microsoftu z 90. let, ale vzhledem k tomu, že tehdy stál proti Microsoftu stát a ne soukromá firma, soudkyně přirovnání odmítla a podotkla, že to, oč Epic žádá, je významný krok, který soudy dosud neudělaly.

Jak případ celý dopadne, je tedy stále otázka. Výsledek by každopádně mohl mít velmi zajímavý dopad na uživatele, tedy alespoň na ty v USA. Podobný spor totiž Epic vede i v Evropě, ovšem tam může mít soud zcela jiný názor.

Zajímavé bude sledovat i samostatný soudní spor s Googlem. Ovšem vzhledem k tomu, že uživatelé Androidu mohou instalovat aplikace třetích stran, je jasné, že si Epic musí připravit zcela jiné argumenty.