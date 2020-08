Do sporu mezi Epicem a Apple vstupuje i Microsoft

24. 8. 2020 12:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Spor mezi společnostmi Epic a Apple (potažmo Google, tam to ovšem není tak výrazné) hoří už dva týdny. Pokud se v něm potřebujete zorientovat, přečtěte si o jeho vzniku, případně i o dalších krocích, které se Apple chystá podniknout. Právě na ně totiž zrovna zareagoval další technologický gigant – Microsoft.

Viceprezident herní divize společnosti Phil Spencer včera na Twitteru uvedl, že Microsoft vydal prohlášení, v němž se de facto staví na stranu Epicu ve věci požadavku na zachování přístupu k vývojářským nástrojům pro platformu iOS a macOS. Naráží totiž na fakt, že jejich odebráním by Apple způsobil značné potíže nejen Epicu, ale i množství jiných firem, které si pro své aplikace zvolily Unreal Engine.

Microsoft v prohlášení zmiňuje, že odebráním přístupu by jej Apple donutil buď opustit zákazníky, kteří využívají iOS a macOS, případně využívat jinou technologii. Zdůrazňuje, že pro většinu vývojářských týmů je představa tvorby dvou separátních verzí na dvou technologiích finančně i vývojářsky neschůdná.

zdroj: Epic

Pokud jste si mysleli, že Epic brzy vychladne a bude s Applem hledat společnou cestu, nejspíš vás o opaku přesvědčí e-mail, který držiteli platforem iOS a macOS poslal Tim Sweeney už 13. srpna. V něm prohlašuje, že historie i zákon jsou jistě na straně Epicu a přístup Apple je v rozporu s principy svobodné společnosti. Změna pravidel by údajně prospěla jak zákazníkům, tak i konkurenčnímu prostředí.

Sweeney nadále uvádí, že všechny verze Fortnite, které bude v budoucnu předkládat ke schválení, budou obsahovat dvojí možnost plateb za mikrotransakce. Pokud Apple neustoupí od svého stanoviska, případně podnikne další omezující kroky k tomu, aby si hráči mohli na jeho platformě Fortnite užít, je Epic dle jeho slov připraven vést spor tak dlouho, dokud nedojde ke změně, a to klidně i po mnoho let.

Jakkoli melodramaticky může Sweeneyho projev znít, faktem je, že čas běží, a k odebrání přístupu k vývojářským nástrojům má dojít už tento pátek. Vstup Microsoftu do celé záležitosti je očekávaným krokem, už jen proto, že má firma s Apple své vlastní problémy stran implementace služby xCloud. Epic si ale na pomoc rekrutuje i svou hráčskou komunitu, v současné době pořádá anti-Apple herní event ve Fortnite, kde lze získat skin „zlého jablka“ z parodie na reklamu, jež si brala inspiraci ve filmové adaptaci Orwellova 1984. Do jaké míry lze toto jednání považovat za seriózní, to už nechám na pozouzení každého z vás.