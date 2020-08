Apple hrozí Epicu dalšími postihy

18. 8. 2020 12:35 | Novinky | autor: Pavel Makal

Koncem uplynulého týdne herním světem otřásla kauza Epic versus Apple a Google. Podrobnosti si můžete přečíst v tomto článku, pro shrnutí postačí říci, že se Epic pokusil obejít pravidla poskytnutím možnosti zaplatit za mikrotransakce napřímo a vyhnout se tak nutnosti dělit se o zisk s držiteli platforem.

Reakce na sebe nenechala dlouho čekat a megahit Fortnite byl postupně odstraněn z App Store i z Google Play. Epic obě společnosti zažaloval a v současné době můžeme jen čekat, jak se celá záležitost vyvrbí a jak případně ovlivní pravidla obou platforem.

Apple nyní ale ještě přitvrzuje. Během včerejška informoval Epic, že k 28. srpnu, tedy příštímu pátku, ukončí jeho vývojářské účty, členství v Apple Developer Program a zamezí mu přístup k vývojovým nástrojům pro iOS a Mac. Asi není třeba blíže vysvětlovat, co by tento krok pro Epic znamenal – firma by přišla o jakoukoli možnost distribuovat aplikace pro iOS a ověřovat programy pro MacOS. Zároveň by to ale znamenalo i problémy pro ostatní vývojáře, kteří by tím pádem na platformách Applu neměli přístup k nástrojům pro Unreal Engine.

Epic zareagoval dle očekávání a podal předběžný soudní příkaz, jímž chce krokům Applu zabránit aspoň do doby, než bude vyřešen hlavní spor. Zároveň firma žádá soud o to, aby Applu zamezil v dalším poškozování jejích obchodních zájmů.

Jak je vidět, spor začíná nabírat na obrátkách, a jsme teprve na samém začátku. Zatím se zdá, že Apple (a potažmo Google) tahají za delší provaz a drží v ruce trumfy, jimiž mohou Epicu dost znepříjemnit fungování. Nezapomínejme ale na sílu tlaku veřejnosti a na fakt, že Epic momentálně zdaleka není jediným kritikem postupů obou platforem. Nachystejte si popcorn, tohle se potáhne dlouho.