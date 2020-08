Apple i Google odstraňují Fortnite ze svých platforem, Epic se brání žalobou

14. 8. 2020 11:43 | Téma | autor: Pavel Makal

Že není publikování her nebo aplikací na App Store společnosti Apple nebo na Google Play žádný med, to se obecně ví. Obě firmy si berou 30% podíl a už jen samotné podmínky pro to, aby se software na platformy dostal, jsou relativně dost složité. Své o tom ví třeba vývojáři českého Attentatu 1942, ale také Microsoft, který svou službu xCloud v dohledné době na iOSu zřejmě nenabídne. Nejsou však zdaleka jediní, navíc včera večer vybuchla další kauza, v níž figuruje velmi silný hráč – Epic Games.

Vezmeme to hezky popořadě: Epic do své veleúspěšné hry Fortnite na mobilních zařízeních přidal možnost přímé platby za prémiovou měnu. Tím efektivně obešel nutnost dělit se o zisk s držiteli platforem. Už v minulosti podnikl podobný pokus na Androidu tím, že se Fortnite instaloval přes vlastní launcher. Nově tedy Epic dal zákazníkům na výběr – buď zaplatí běžnou cenu, tedy 9,99 dolarů, nebo pošle peníze na přímo a dva dolary ušetří.

Epic říká, že na App Store je celá řada aplikací, které přímou platbu umožňují, jmenovitě třeba Uber nebo Amazon. Podle názoru firmy je tak logické, že by stejné možnosti měli mít i ostatní. Pochlubila se také, že na otevřených platformách už jejíma rukama proběhla více než jedna a půl miliardy dolarů přímých plateb a že nabízí kvalitní bezpečnostní opatření pro ochranu svých zákazníků.

Součástí včerejšího kroku bylo také permanentní snížení cen V-Bucks a kosmetických předmětů na všech ostatních platformách o zhruba 20 procent. Navíc, pokud jste si něco z nabídky zakoupili v uplynulých 30 dnech, vrátí vám Epic rozdíl mezi tehdejší a současnou cenou.

Vše by vypadalo velmi růžově, ale pravidla jsou pravidla a obchod je obchod. Reakce Apple na sebe nenechala dlouho čekat a dle očekávání byl Fortnite z App Store odstraněn. Epic byl na tento krok zjevně velmi dobře připraven, protože hned vzápětí kontroval podáním žaloby na Apple a také vydáním vtipného videa, které paroduje známou reklamu na Apple Macintosh. Ta se kdysi nechala inspirovat Orwellovým 1984 a sama kritizovala takřka monopolní postavení společnosti IBM. Epic nyní ukazuje, že se Apple stal přesně tím, proti čemu kdysi bojoval.

zdroj: Epic

Své vlastní tiskové vyjádření poskytl i samotný Apple, který celou situaci vyjádřil za politováníhodnou, znovu zdůraznil, že Epic, který na App Store funguje řadu let a dokázal si na něm vytvořit úspěšný byznys, zkrátka porušil jasně dané podmínky, které mají zaručit bezpečí zákazníků a poskytnout férové podmínky všem publikovaným aplikacím. Společnost Apple nicméně své vyjádření uzavírá s tím, že je připravena s Epicem pracovat na nápravě a ráda Fortnite na své platformě znovu uvítá.

Celou situaci následně okořenila skutečnost, že Fortnite ze své platformy Play odstranil i Google. Vysvětlení je velmi podobné, byť je třeba poznamenat, že otevřená podstata systému Android umožňuje nainstalovat Fortnite i mimo Google Play. Ostatně, toto téma bylo na stole už před dvěma lety, kdy Epic distribuoval Fortnite přes vlastní launcher. To se ale neobešlo bez komplikací, mezi něž patřily například neustálá bezpečnostní upozornění, která varovala uživatele před „neoficiálními“ aplikacemi, čímž Epic dle svého přesvědčení přicházel o vystrašené zákazníky. Nakonec tedy před Googlem kapituloval a přijal podmínky Google Play.

Epic tedy zažaloval i Google, přičemž důvody jsou v případě obou držitelů platforem velmi podobné. Tvůrce Fortnite napadá především monopolní ovládání distribuce publikovaných aplikací na mobilních zařízeních. V případě Googlu dodává, že aplikace instalované mimo Google Play jsou znevýhodňovány a Google aktivně podniká kroky k tomu, aby byl jeho obchod Play jediným smysluplným místem k distribuci software.

Pro celkový obrázek ještě můžeme zmínit vyjádření Googlu, které je prakticky totožné s tím „jablečným“ – Epic porušil jasně dané podmínky, firma je ale připravena pokračovat v diskuzi a po nápravě znovu Fortnite přivítat na své platformě.

Upřímně, celá situace vypadá spíše jako velmi provokativní otevření diskuze. Epic samozřejmě velmi dobře věděl, jak obě firmy zareagují. V současné době ale kritika tvrdých pravidel obou distribucí nabírá trakci a po Microsoftu a jeho xCloudu jde o další velmi viditelný případ, který bude rezonovat v médiích a samozřejmě i mezi samotnými hráči. Jde zkrátka o vytvoření tlaku na držitele platforem a o pokus změnit staré pořádky. Bude velmi zajímavé sledovat, jestli se Apple a Google nakonec podvolí, nebo jestli bude Epic muset sklopit hlavu, stáhnout ocas mezi nohy a zařadit se zpátky do lajny. Přeci jen si momentálně musí odepřít velmi velký kus koláče.