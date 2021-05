Co si myslí Xbox o The Last of Us: Part II? Na veřejnost se dostala interní recenze

5. 5. 2021 16:00 | Novinky | autor: Alžběta Trojanová

Díky soudnímu líčení mezi Epic Games a Applem, který právě teď probíhá v Kalifornii, se na veřejnost dostává řada jinak velmi střežených interních dokumentů. Jedním z nich je i recenze na The Last of Us: Part II, kterou si nechal vypracovat Xbox pro své vnitrofiremní účely, aby viděl, jak se daří jednomu z klíčových produktů konkurence.

Text na mnoha místech nešetří chválou. Najdete tu například komentáře jako:

„Hra mnohem víc než předchozí díl tlačí na pasáže ve stylu walking simulátoru (…). Možná to není to, co fanoušci očekávají, ale perfektní provedení ukazuje, nač by měly jiné narativní dobrodružné hry aspirovat (...).“ „Vizuální zpracování a práce s detaily v The Last of Us: Part II je absolutně nejlepší ve své třídě v podstatě v každé oblasti. Celková prezentace výrazně předbíhá vše, co ostatní týmy vytvářejí na konzole a PC.“

Nechyběla ale ani drobná kritika, která se týkala soubojového systému:

„Zdá se, že Naughty Dog, stejně jako v jiných svých hrách, opět nedokázal zpracovat solidní souboje s palnými zbraněmi. Naštěstí pro něj to zapadá do celkového tématu hry a tlačí to hráče ke stealthu spíš než ke zběsilé střelbě.“

Závěrečné shrnutí je ovšem poměrně jasné:

„The Last of Us: Part II patří mezi ty vzácné videohry, u nichž fakt, že posouvají umění vyprávění příběhů ve videohrách na jinou úroveň, převáží to, zda se všem líbí, nebo dokonce jestli se každý při hraní „baví“.“

Je vážně fascinující sledovat, co Xbox ve svém interním textu vypíchnul. Ve zveřejněné zprávě totiž nechybí ani informace ohledně vysokých prodejů. Jestli se ale po téhle velmi pochvalné recenzi v budoucnu od Microsoftu dočkáme více projektů se zaměřením na narativní stránku, je samozřejmě otázka.

Každopádně se nemůžu dočkat dalších prosáknutých dokumentů. Jak se totiž ukazuje, americké soudy zjevně nejsou připravené na to, jak moc je herní branže uzavřená a jen málokdy sdílí informace mezi sebou nebo snad s veřejností. Díky právě probíhajícímu procesu tak konečně můžeme pořádně nakouknout velkým studiím pod pokličku.