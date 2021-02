Apple se snaží zatáhnout Valve do svého sporu s Epicem

22. 2. 2021 14:46 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Epic a Valve se soudí od druhé poloviny loňského roku. Stalo se tak poté, co Epic začal ve Fortnite na platformě iOS nabízet přímé platby, a obcházel tak Apple. Vlastník platformy stáhl Fortnite z nabídky a Epic odvětil žalobou v Americe, Austrálii, Velké Británii a nedávno i v Evropě, přičemž někde má za cíl náhradu škod, jinde volá po ukončení monopolu Applu na jeho mobilní platformě.

Jak se ukázalo, Apple již v listopadu požadoval po společnosti Valve, aby poskytla svá vlastní data o prodejích na platformě Steam za posledních šest let včetně mikrotransakcí. Apple totiž vidí souvislost se svými trablemi s Epicem – Valve může být rovněž považovaná za monopolní na své vlastní platformě a Apple hledá páky na Epic. Jenže Valve se brání tím, že s mobilním trhem nemá nic společného, a jeho zapojení je tedy neopodstatněné, tudíž žádné informace zveřejňovat nebude. Uvidíme, co na to soud…