Epic chce ukončit monopol Applu. Žaluje ho už i v Evropě

17. 2. 2021 13:58 | Byznys | autor: Patrik Hajda

Společnost Epic Games dnes oznámila podání žaloby proti společnosti Apple. A není to zdaleka poprvé. Dnešní kroky mají návaznost na události z loňského srpna, kdy se Epic pokusil obejít Apple, když na jeho platformě iOS nabízel pro Fortnite přímé platby a tím připravil Apple o 30 % z veškerých prodejů. Něco takového bylo proti pravidlům obchodu, na což Apple (a následně i Google) zareagoval stažením hry Fortnite z obchodu. Epic kontroval první žalobou a jak známo, takové soudní tahanice se hned tak nevyřeší.

Epic má nyní rozjetou žalobu proti Applu v Americe, Austrálii a Velké Británii, ke kterým dnes přidává ještě Evropskou Unii. Opírá se přitom o antitrustový zákon, který se v rámci EU stará o férovost konkurenčního obchodu. Šéf Epic Games Tim Sweeney se k věci vyjádřil následovně:

„V sázce je samotná budoucnost mobilních platforem. Spotřebitelé mají právo instalovat aplikace z jimi vybraných zdrojů a vývojáři mají právo soutěžit na férovém trhu. Nebudeme nečinně přihlížet a dovolovat Applu zneužívat jeho dominantní postavení na platformě k ovládání toho, co má být rovným digitálním hracím polem.“

„Je to špatné pro spotřebitele, kteří platí přifouknuté částky kvůli absolutně neexistující konkurenci mezi obchody a způsoby plateb v aplikacích. A je to špatné i pro vývojáře, jejichž vlastní živobytí zcela závisí na uvážení Applu, koho na svou platformu iOS pustí a za jakých podmínek.“

Společnost Epic Games ve své tiskové zprávě dále specifikuje, jaká byla u Evropského soudu podaná stížnost. Jejím předmětem je upozornění na „řadu pečlivě vytvořených protisoutěžních omezení, jimiž Apple nejenom že ublížil své konkurenci, ale vyloženě ji eliminoval z distribuce aplikací a platebních procesů“.

Epic připomíná v úvodu řečená fakta, kterak bylo Fortnite staženo z platformy poté, co byla spotřebitelům nabídnuta přímá a zároveň nižší platba. K tomu dodává, že se společnost pokoušela dostat svůj Epic Games Store na iOS, ale marně. Navíc si poté Apple zřídil vlastní distribuční kanál Apple Arcade, čímž už úplně zavřel dveře konkurenční distribuci.

„Tohle je mnohem větší než Epic versus Apple – sahá to až do samotného jádra věci, tedy zda spotřebitelé a vývojáři mohou podnikat společně napřímo na mobilních platformách, nebo zda jsou nucení k používání monopolních kanálů proti svému přání a zájmu,“ stojí dále v tiskové zprávě.

Zajímavé je, že na rozdíl od ostatních žalob Epic v Evropě nehledá náhradu škod. Chce pouze docílit férového trhu, ze kterého mají těžit jak spotřebitelé, tak vývojáři. Že by změna strategie, která, kdyby vyšla, by se teoreticky dala aplikovat i na ostatních trzích?

Nejsem bohužel expert na zákony Evropské unie, ale Epic zde zjevně staví na solidních základech, i když mi rozum velí, ať si každý se svým podnikáním, svou platformou dělá, co se mu zlíbí, a nenechá se do něčeho tlačit třetí stranou… každopádně potrvá měsíce, možná i roky, než ze sporu Epic vs Apple něco vzejde a kdo ví, co to nakonec bude.