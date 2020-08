Apple zrušilo Epicu vydavatelský účet na App Store

Máte nachystaný popcorn? Jestli ně, tak si pro něj rychle skočte, protože je tu další epizoda souboje titánů Apple a Epicu. Pokud vám situace kolem těchto dvou společností (a do značné míry i třetího do pranice, dalšího giganta jménem Google) dosud unikala, určitě si přečtěte některou z našich starších novinek.

Situace se nyní vyhrotila ještě o kus víc. Apple totiž v pátek zrušil Epicu jeho vývojářský účet na App Store, což znamená, že pokud v tuto chvíli nemáte Fortnite či jinou z her tohoto vydavatele nainstalovanou na svém mobilu nebo tabletu, v tuto chvíli vám už stáhnout nepůjdou, a to ani v případě, že jste je v minulosti nainstalované měli.

Pro upřesnění je třeba dodat, že Apple zrušil účet Epic Games a ne Epic International, což je separátní account, na nějž je navázán samotný Unreal Engine. Tím naplnil nařízení soudu, aby svými kroky nepoškodil vývojáře třetích stran, kteří se sporem nemají nic společného, ale využívají technologii poskytovanou Epicem.Ve vyjádření držitele platformy stojí, že byl donucen zrušit vývojářský účet Epic Games, protože navzdory doporučení soudu nedošlo k nápravě porušení smluvního ujednání. Epic údajně naopak neustále zasílal k posouzení nové buildy Fortnite, které stále obsahovaly možnost přímých plateb za mikrotransakce. Apple zároveň znovu opakuje, že je připraveno s Epicem v budoucnu znovu spolupracovat, za aktuálního stavu ale nemůže postupovat jinak v rámci fér play vůči ostatním vývojářům.

V současné době tedy hráči s nainstalovaným Fortnite (nebo třeba sérií Infinite Blade) mohou v hraní na iOS pokračovat, nedočkají se ale žádných updatů. Apple navíc na App Store začalo propagovat konkurenční PUBG, což šéf Epicu Tim Sweeney neopomněl okomentovat na Twitteru s tím, že se jedná o další výborné battle royale běžící na Unreal Engine.

While waiting for Apple to #FreeFortnite on iOS and Mac, here’s another awesome battle royale game powered by Unreal Engine! https://t.co/IZJL1YYUtv