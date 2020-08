Soud rozhodl ve prospěch Epicu, Apple zatím nesmí omezit Unreal Engine

25. 8. 2020 11:42 | Novinky | autor: Pavel Makal

Další den, další vývoj ve sporu Epic versus Apple. Jak jsme vás v nedávné minulosti informovali, Apple Epicu pohrozilo, že mu k 28. srpnu odebere přístup k vývojářským nástrojům na iOS a macOS, čímž by ovšem došlo k negativnímu ovlivnění dalších vývojářů, kteří pro svůj software využívají Unreal Engine. Epic se proti tomuto kroku ohradil a požádal o soudní příkaz, který by společnosti Apple v takovém omezení zabránil. Nyní už víme, jak vypadá další tah partie.

Soudkyně Yvonne Gonzales Rogers rozhodla v tomto případě ve prospěch společnosti Epic a vydala omezující příkaz, který Applu zakazuje podniknout výše zmíněné kroky. Není to ale jednoznačné vítězství, protože zároveň v tom samém rozhodnutí stojí, že Apple nemusí vrátit Fortnite na App Store.

Soud neshledal, že by Epic svým porušením smlouvy způsobil nenahraditelné škody. Podle soudkyně Epic strategicky rozhodl tak, aby porušil status quo. Z důvodu udržení statu quo ale Apple nesmí zamezit přístup k Unreal Enginu, protože se jedná o nepřiměřené opatření, jímž by trpěl nejen Epic a jeho reputace, ale i vývojáři třetích stran. Gonzales Rogers uvádí, že Epic a Apple mohou vůči sobě podnikat právní kroky, ale jejich spor by neměl činit potíže přihlížejícím třetím stranám.

Pořád ovšem platí, že se jedná pouze o dočasné rozhodnutí, dokud soud nevyslechne argumenty obou stran ohledně předběžného opatření. Až poté se ukáže, zda Apple může podniknout kroky k omezení Fortnite, případně Unreal Enginu na svých platformách. Termín příštího slyšení je stanoven na 28. září.

V tuto chvíli je velmi nepravděpodobné, že by proces začal v letošním roce. Zatímco poradci Epicu odhadují, že by mohli být připraveni v období mezi čtyřmi až šesti měsíci, Apple hovoří až o deseti měsících.