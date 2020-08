Sledujte Fight Club #490 o bitvě Epicu s Applem a Googlem

19. 8. 2020 15:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Epic proti všem. Jedno z největších témat uplynulých dnů se nemohlo vyhnout ani dnešnímu Fight Clubu, a tak si na něj posvítíme. Konkrétně na bitvu Epicu proti Applu a Googlu, kteří mu odstranili Fortnite z App Store i Play Store. Epic na to reagoval obratem a už se se všemi soudí. Důvod? Epicu se nechce platit těch 30 procent, které musí platit všichni...

Kdo má v tomhle sporu pravdu, kdo je v právu a kdo by měl změnit své chování, rozhodně až pan soudce, kterému to nezávidíme. Proto si na takové amatérské soudce zahrajeme i my a řekneme si, jak by to mělo být podle nás. Vedle toho se podíváme i na aktuální pecky a vůbec to, co hrajeme. A pobavíme se i o vašich dotazech.

Dotazy nám můžete posílat na email podcast@games.cz nebo se nás ptát přímo během živého vysílání v chatu na YouTube.