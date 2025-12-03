Saúdský investiční fond chce vlastnit přes 90 procent EA

Když Electronic Arts oznámila, že se stáhne z burzy a projde obřím odkupem v hodnotě 55 miliard dolarů (asi 1,15 bilionu korun), mluvilo se o trojici investorů: Saúdskoarabském investičním fondu (PIF), fondu Affinity Partners spojeném s Jaredem Kushnerem a investiční skupině Silver Lake. Tehdy ale nikdo nespecifikoval, jak se koláč rozdělí.
Podle informací z The Wall Street Journal by PIF po dokončení transakce získalo 93,4 procenta celé firmy. Zbylé drobky – 5,5 procenta pro Silver Lake a 1,1 procenta pro Affinity Partners – jsou vedle toho téměř kosmetické. A aby toho nebylo málo, PIF je také významným investorem v obou těchto menších skupinách. Jinými slovy: pokud schválí převzetí regulátoři i akcionáři, bude EA prakticky kompletně v saúdskoarabských rukou.
Z veřejné dokumentace, kterou musela EA dodat brazilskému antimonopolnímu úřadu, vyplynulo také finanční rozdělení celého obchodu. Z vyčíslených 55 miliard připadne 36,4 miliardy z vlastního kapitálů společností, zbytek se pokryje dluhem. Po odečtení už existujícího majetkového podílu PIF v EA tak vychází, že fond chce do nákupu nalít přibližně 29 miliard dolarů.
PIF v posledních letech skupoval podíly v Take-Two, Capcomu, Nexonu, Nintendu a v řadě dalších firem. Přesto se teď nabízí otázka, nakolik se dá věřit dřívějším slovům šéfa EA Andrewa Wilsona, že hodnoty společnosti a vztah k hráčům zůstanou beze změn. Například celá řada komunitních tvůrcu bojkotuje The Sims 4 kvůli saúdskoarabskému postoji k lidským právům žen a sexuálních menšin.
Saúdskoarabský fond přitom podle dostupných informací není v úplně komfortní finanční situaci – ne kvůli hrám, ale kvůli ambiciózním megaprojektům v poušti, které polykají obrovské peníze. Přesto se rozhodl koupit EA téměř celou. A co to bude znamenat pro samotnou EA? To je zatím otázka bez jasné odpovědi. Ale pokud k dokončení obchodu dojde, bude mít jeden z největších herních vydavatelů světa jediného dominantního vlastníka.