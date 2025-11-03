Tvůrci obsahu pro The Sims 4 po saúdském převzetí houfně rozvazují spolupráce

V komunitě kolem The Sims 4 to vře. Poté, co vydavatelství Electronic Arts oznámilo svůj odchod z burzy a plán prodat většinu svých podílů konsorciu investorů vedenému saúdským investičním fondem, Affinity Partners Jareda Kushnera a firmou Silverlake, několik největších tvůrců a tvůrkyň obsahu pro The Sims 4 oznámilo, že opouští oficiální EA Creator Network. Jiní se rozhodli zůstat a okamžitě se stali terčem tvrdé kritiky fanoušků i kolegů.
Jednou z prvních, kdo veřejně vystoupil, byla Kayla Sims, známá pod přezdívkou LilSimsie, která má na YouTube přes dva miliony odběratelů. V emotivním prohlášení uvedla, že její rozhodnutí pramení z hlubokého nesouhlasu s novými majiteli EA. „Tato zpráva mě naprosto zničila,“ napsala na své komunitní stránce. „Hodnoty lidí, kteří kupují EA, jsou v zásadním rozporu s tím, jaké zastávám já. Už týdny kvůli tomu nespím a nevím, jak dál. Mám The Sims strašně ráda, ta hra utvářela můj život a miluju komunitu, která kolem ní vznikla.“
LilSimsie zároveň potvrdila, že nadále nezůstane součástí EA Creator Network, což znamená, že ztratí předčasný přístup k DLC. Podle ní je to nutný krok, který má ukázat nesouhlas s tím, kam EA směřuje. „Myslím, že z mého obsahu těží oni víc než já. A pokud chci vyjádřit odpor vůči odprodeji, nejúčinnější je z toho systému odejít,“ dodala. Do budoucna plánuje věnovat se jiným simulátorům života, například Animal Crossing.
Její rozhodnutí nenechalo komunitu chladnou a brzy se k ní přidali i další známí autoři jako Plumbella, Devon Bumpkin, Vixella nebo James Turner. Veteráni scény, kteří léta pomáhali propagovat nové balíčky pro The Sims 4, se shodují, že nechtějí být spojováni s firmou, které mají kontroverzní vztah k lidským právům a LGBTQ+ komunitě.
EA na rostoucí vlnu odchodů reagovala prohlášením na oficiálním účtu The Sims 4 na sociální síti X. „Hluboce respektujeme, že každý prožívá The Sims po svém a dělá rozhodnutí, která jsou pro něj správná. Ať už hrajete, tvoříte nebo sdílíte, jsme vděční, že můžeme být součástí vaší cesty. Naše mise a hodnoty zůstávají stejné, The Sims vždy bude prostorem pro autentické sebevyjádření,“ stojí ve zprávě.
Někteří zůstali
Ne všichni se rozhodli odejít, a právě tito tvůrci nyní čelí internetové bouři odporu. Jak upozornil server The Tab, několik známých influencerů kolem The Sims čelí tvrdé kritice, protože v tvorbě obsahu a spolupráci s EA pokračují i nadále.
Největším překvapením je postoj tvůrkyně Deligracy, která žije s výše zmíněným Jamesem Turnerem, tedy jedním z těch, kdo už program opustili. Deligracy oznámila, že si balíčky bude kupovat sama, ale v Creator Network zůstane, protože chce být hlasem pozitivity a pomáhat udržet The Sims inkluzivní pro všechny. Její vysvětlení se ale setkalo s vlnou nesouhlasu, mnozí ji obvinili z pokrytectví a nedostatku solidarity.
Do ohně přilila olej i Kiara’s Mods, známá modderka, která prohlásila, že zůstává hrdou členkou Creator Network, protože politiku jednoduše neřeší a chce ji od svých modů oddělovat. Ani ona se nevyhnula komentářům o pokrytectví, zejména vzhledem k tomu, že je autorkou mnoha politických modifikací. Danielle Builds zase čelila vlně kritiky poté, co po veřejném vyjádření obav z prodeje o pár dní později odletěla na oficiální akci EA do San Diega.
Good message. I'm part of the EA Creator Network and proud to be. I don't do politics on my page as I like to keep my modding separate from politics. Everyone has their views and I hope those views don't come into the gaming community. #TheSims4 #Sims4 https://t.co/vAESpvggl7— Kiara's Mods (@KiaraSims4Mods) October 24, 2025
Zhruba 43 % lidí, kteří hrají The Sims 4, se identifikuje jako LGBTQ+. Mnozí fanoušci a fanynky proto vyjadřují obavy, že by noví vlastníci mohl ohrozit inkluzivní povahu nejpopulárnějšího simulátoru života. Ať už přímými zásahy do obsahu, nebo jen tím, že budou nákupy rozšíření podporovat investory, jejichž vlády dlouhodobě potlačují lidská práva.
Část komunity vyzývá k bojkotu EA a doufá, že tlak tvůrců přiměje vedení změnit kurz. Jiní argumentují, že značka The Sims je větší než její vlastníci a že odejít znamená ztratit možnost bojovat za inkluzi zevnitř.