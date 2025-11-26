Saúdskému investičnímu fondu po nákupu EA údajně docházejí peníze
zdroj: Ubisoft

26. 11. 2025 10:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Saúdskoarabský statní investiční fond Public Investment Fund, který v posledních letech agresivně vstupoval i do herního průmyslu, se údajně ocitl ve finančním problémech. Podle nové zprávy deníku The New York Times fond začíná trápit nedostatek disponibilních prostředků, v důsledku čehož omezuje financování projektů doma i v zahraničí. Informace přichází krátce potom, co korunní princ Muhammad bin Salmán ve Washingtonu jednal s americkými představiteli a investory.

Zdroje uvádějí, že mezi problematické investice patří megalomanský projekt Neom, futuristická metropole, která už několik let bojuje s technologickými, stavebními i finančními překážkami. Stejný osud prý postihl i další podniky, například kavárenský řetězec, lodní cestovní kancelář nebo elektromobilový startup. Přestože PIF tvrdí, že spravuje aktiva v hodnotě téměř jednoho bilionu dolarů (21 bilionů korun), značná část z nich má podle zdrojů těžko odhadnutelnou či neprodejnou hodnotu. Mezinárodním partnerům tak údajně fond sdělil, že na nové investice v dohledné době nebude mít prostředky.

Ačkoliv se zmíněné problémy zatím přímo netýkají projektů přímo souvisejících s herním průmyslem, právě v něm saúdskoarabský fond v posledních letech investoval nejviditelněji. Největší transakcí bylo nedávné převzetí vydavatelství Electronic Arts, které PIF za více než 1 bilion korun odkoupilo společně s investiční skupinou Affinity Partners. Jejím CEO je Jared Kushner, zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa, což vyvolalo řadu otázek a spekulací ohledně motivací a politického vlivu celé akvizice.

Do portfolia PIF dále spadají investice do esportovního turnaje EVO, rozšíření pro Assassin’s Creed Mirage nebo do společnosti Niantic, tvůrců Pokémon Go. Vlastní také 7,08% podíl v Nintendu a 8,1% v Embracer Group. Herní sektor je pro Saúdskou Arábii údajně atraktivní i kvůli osobní zálibě prince Muhammada, kterou saúdskoarabská média opakovaně zmiňují jako zásadní motivaci expanze. Kritické hlasy nicméně varují, že se blízkovýchodní království může dlouhodobě dopouštět tzv. sportwashingu, neboli snahy vylepšovat mezinárodní image země poskvrněnou porušováním lidských práv prostřednictvím sportu, zábavního průmyslu a popkultury.

Co teď bude dál, je nejasné. Pokud PIF skutečně zpomalí či zastaví investice, může to ovlivnit projekty, které s jeho penězi počítaly, ať už jde o infrastrukturu esportu, vývoj her nebo budoucí akvizice velkých studií. Zpráva New York Times naznačuje, že situace může být složitější, než Saúdové dosud prezentovali, a hernímu průmyslu mohou rychle přivřít kapitálové kohoutky.

Smarty.cz
Tagy:
investice Saúdská Arábie
Zdroje:
New York Times
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
