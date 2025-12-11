Netflix: „Herní divize Warner Bros. je zanedbatelná“

Netflix si jde pro gigantický balík zábavy – chystá převzít mateřskou firmu Warner Bros. Discovery za zhruba 83 miliard dolarů (asi 1,73 bilionů korun). Herní divize Warner Bros. Games ale v celé téhle skládance podle vedení Netflixu skoro neexistuje. Jeden z výkonných ředitelů, Gregory Peters, totiž přiznal, že herní byznys Warneru v jejich finančním modelu nemá prakticky žádnou samostatnou hodnotu. Je to s podivem vzhledem k tomu, že jen Hogwarts Legacy prodalo za necelý rok přes 22 milionů kopií.
Na investorské prezentaci dostal Peters otázku, jestli akvizice urychlí plány Netflixu více šlapat do her. Odpověď byla dost střízlivá: hry jsou podle něj vůči zbytku dealu relativně okrajová záležitost. Warner podle něj „odvedl skvělou práci“ v herním prostoru – jako příklad zmínil třeba Hogwarts Legacy – ale Netflix s herní divizí ve finančních výpočtech prostě nepočítal. Zároveň dodal, že kvalitní značky a studia ve Warner Bros. Games představují do budoucna zajímavou příležitost, jen nejsou důvodem, proč je cena akvizice tak vysoká.
Netflix každopádně věří, že se obchod podaří dotáhnout, i když proti němu stojí konkurenční nabídka od Paramount-Skydance. Peters tvrdí, že nabídku konkurence očekávali, ale jsou sebevědomí, že jejich nabídka je výhodná pro akcionáře, diváky i zaměstnance a že nakonec projde. Samozřejmě vše ještě závisí na postoji regulátorů, kteří budou spojení takhle velkých hráčů na trhu posuzovat.
Firma přitom paralelně buduje vlastní herní byznys. V posledních letech vytyčila čtyři hlavní směry, kterými se chtějí na poli virtuální zábavy soustředit: hry pro děti, tituly s masovým přesahem, narativní hry navázané na vlastní značky a jednoduché párty hry. Podle vedení Netflixu se teď začíná ukazovat, co z téhle strategie opravdu funguje u reálných hráčů. Firma tak sice herní divizi Warneru v cenovce akvizice prakticky neoceňuje, ale současně naznačuje, že pokud obchod projde, může katalog značek jako Batman či Harry Potter a dalších časem zapadnout do její vlastní herní mozaiky.
Ať už změna majitele dopadne jakkoliv, je dobré podotknout, že herní divize Warnerů patří dlouhodobě mezi nejhamižnější korporace, jejichž hry jsou prolezlé mikrotransakcemi ještě víc než u zprofanované konkurence. Z posledních her navíc jde vidět jen rychlá snaha zbohatnout, ať už je to případ vykleštěných Gotham Knights nebo mizerného Suicide Squad. Zapomenout bychom taky neměli na Middle-Earth: Shadow of War, který z orků do vaší armády udělal jen glorifikované lootboxy. Je dobré taky vzpomenout na přepálené dodatečné nákupy v bojovkách Injustice a sérii Mortal Kombat. Jestli na tom něco odkoupení Netflixem něco změní, ukáže samozřejmě až čas.