Netflix si pochvaluje desítky milionů stažení her. Podíl má hlavně GTA Trilogy

25. 1. 2024 14:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Strategický vstup Netflixu do herní branže začíná nést ovoce. Na konci minulého roku, de facto před pár týdny, se na populární streamovací službě objevilo ke stažení GTA Trilogy a hned z toho byl dramatický nárůst – ještě v listopadu evidovaly všechny hry na Netflixu dohromady cca 10 milionů stažení, zatímco prosincová statistika už se vyšplhala na 28 milionů. A můžou za to právě definitivní edice Grand Theft Auto 3, Vice City a San Andres, které se na Netflixu objevily 14. prosince.

Nejstahovanější, alespoň podle dat Mobilegameru, respektive Appmagic, bylo San Andreas s 11,6 miliony stažení, zatímco Vice City a GTA 3 následovaly s 4,1 miliony a 2,4 miliony stažení. Dohromady tyto tituly představovaly 18,1 milionů z celkového počtu stažení v prosinci, což jen podtrhuje důležitost GTA pro herní iniciativu Netflixu, kterou si ostatně pochvaluje i samotná streamovací služba ve zprávě pro investory.

Netflix se do herního průmyslu pustil v roce 2021, a to velmi pozvolna. Poslední údaje však naznačují pozitivní posun, přičemž trilogie Grand Theft Auto se stala nejúspěšnějším herním počinem platformy z hlediska počtu instalací a zapojení. Tento nárůst je pozoruhodný vzhledem k tomu, že v srpnu 2022 si alespoň jednu hru stáhlo jen asi 1 % z jejích tehdejších 221 milionů předplatitelů. Současných 28 milionů stažení od odhadovaných 274 milionů členů naznačuje míru zapojení kolem 11 procent.

zdroj: Rockstar Games

Netflix toho chystá ale mnohem víc a nestojí jen a pouze na jedné, nebo několika velkých značkách. Streamovací gigant rozšířil svůj herní katalog na více než 80 titulů a provedl několik klíčových akvizic studií, včetně Spry Fox, Next Games nebo Night School Studio. Poslednímu jmenovanému pak v loňském roce vydal hororovou adventuru Oxenfree 2.

Netflix také založil nové studio v Los Angeles, které vede bývalý výkonný producent hry Overwatch Chacko Sonny a které vyvíjí nové AAA RPG z pohledu třetí osoby pro PC. Pokud Netflix u her vydrží dlouhodobě a hodlá postupně bude rozšiřovat nejen svá vlastní vývojářská studia, ale i akviziční strategii, mohl by se z něj stát do pár let významný vydavatel a vývojář v jednom.