Netflixu pomalý rozjezd her nevadí. Chystá vlastní AAA titul na PC

15. 12. 2023 14:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Streamovací služba Netflix už přes rok do herního světa nezasahuje jen filmovými a seriálovými adaptacemi slavných značek. Na mobilních telefonech v rámci své nabídky předplatného začala nabízet vybrané tituly, včetně těch na míru vyrobených podle seriálů a reality show z její produkce, do her se ale v budoucna hodlá šlápnout ještě víc.

Netflix chce do konce letošního roku nabídnout celkem 86 her, které budou součástí členství a nebudou obsahovat žádné reklamy ani nákupy v aplikacích. Na příští rok přitom chystá kousky jako Camp Spirit, FashionVerse, Game Dev Tycoon a Sonic Mania Plus, jak se sám Netflix chlubí na webu. Tam ale ambice streamovacího giganta nekončí, herní vody by chtěl rozčísnout ještě mnohem víc.

Mike Verdu, šéf herní divize Netflixu, v rozhovoru pro Axios potvrdil, že firma ve svém novém studiu v Los Angeles pracuje i na AAA hře pro PC. Mobilní hry tak zřejmě budou pokračovat, ale přidá se k nim i minimálně jeden vysokorozpočtový kousek.

Vstup Netflixu na trh AAA her pro PC není jen významným rozšířením jeho herního portfolia, ale také ukazatelem vývoje herního průmyslu. Byť je možná trochu zvláštní, že zrovna Netflix jde specificky do tříáčkové PC hry a nesnaží se rovnou o multiplatformní titul, ale budiž.

V uplynulém roce Netflix ve svém předplatném uvedl 40 her, a to včetně relativně významných titulů, jako je Grand Theft Auto Trilogy - The Definitive Edition, a debutoval s dvojicí interně vyvinutých her, Oxenfree II: Lost Signals od Night School a Netflix Stories: Love is Blind od Boss Fight Entertainment.

Netflix tak i nadále pokračuje v diverzifikaci portfolia a nespoléhá se už jen a pouze na filmy a seriály, byť ty jsou samozřejmě i nadále tím hlavním, co firma dělá. Růst předplatitelů ale zpomaluje, a tak se vstup do her nabízí jako další logická příležitost pro růst.