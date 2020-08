EA přidalo přes 1000 achievementů ke svým hrám na Steamu

25. 8. 2020 11:25 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Pustili jste se do jedné z mnoha her od vydavatele Electronic Arts, které se v posledních měsících začaly zjevovat na Steamu, a něco vám v nich chybělo? Mohla to být spousta věcí, ale nás protentokrát zajímají achievementy. Ať už jste v Need for Speed Heat jeli seberychleji, nikdy se nedostavil onen blažený pocit pramenící z ukořistěného úspěchu. Ale to už naštěstí neplatí.

EA obohatilo 25 her o v souhrnu víc než 1000 achievementů a má pro vás ještě jednu dobrou zprávu: Nemusíte se za nimi znovu honit. Pokud jste svým dřívějším hraním splnili podmínky získání achievementu, zpětně se vám odemkne.

Dokonce to funguje i mezi Steamem a Originem, tedy úspěchy dosažené v launcheru EA se překopírují do vaší knihovny na Steamu. Jediné, co musíte pro aktivování dříve získaných achievementů udělat, je spustit danou hru, nestačí ji vlastnit (díky za info PC Gameru). A tady už je seznam her, kterých se novinka týká:

• A Way Out

• Battlefield Hardline

• Battlefield 1

• Battlefield 3

• Battlefield 4

• Battlefield V

• Burnout Paradise Remastered

• Dead Space 3

• Dragon Age: Inquisition

• Fe

• Star Wars Jedi: Fallen Order

• Mass Effect 3

• Mass Effect: Andromeda

• Mirror's Edge Catalyst

• Need for Speed

• Need for Speed HEAT

• Need for Speed: Payback

• Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville

• Sea of Solitude

• Star Wars Battlefront

• Star Wars Battlefront II

• Titanfall 2

• Unravel

• Unravel Two

• Madden 21