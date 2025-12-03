Střílečková bible konečně v češtině. Hurt Me Plenty na 470 stranách vypráví o historii moderních FPS
3. 12. 2025 12:13 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová |

Kniha Hurt Me Plenty: Ultimátní průvodce střílečkami 2003–2010 od Stuarta Mainea se v edici Xzone Originals dočkala oficiálního českého překladu, na němž pracoval tým Context Heroes. Překlad vznikal téměř tři čtvrtě roku bez použití umělé inteligence a obsahuje i bonusový doslov od Mikoláše Tučka, který v původní knize nebyl. Česká edice má celkem 470 stran, kdy bylo nutné přizpůsobit text i obsáhlou obrazovou přílohu tomu, aby odpovídaly původní sazbě.

Publikace mapuje vývoj stříleček v letech 2003–2010 a nabízí přehled více než 220 titulů napříč PC, konzolemi i handheldy. Vedle slavných hitů jako Call of Duty, Half-Life 2 nebo Doom 3 se věnuje i méně známým a dnes už spíše zapomenutým hrám. Součástí knihy je předmluva od vývojáře Harveyho Smitha a rozhovory s řadou známých tvůrců včetně Kena Levina, Tima Willitse nebo Robina Walkera. Nechybí ani profily českých a slovenských stříleček, jako je Vietcong, Arma 2, Alpha Prime či Chaser. Průvodce pořídíte exkluzivně na Xzone.

