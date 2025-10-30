Propadák série? Monster Hunter Wilds se prodává hůř než 4 roky starý Rise
zdroj: Capcom

PlayStation 4 PC Xbox One PS4 Pro Switch iOS Xbox One X PlayStation 5 iPadOS Xbox Series

30. 10. 2025 13:46 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová |

Monster Hunter Wilds – Update 2
Monster Hunter Wilds
Monster Hunter Wilds
Capcom zveřejnil svou nejnovější finanční zprávu za první polovinu uplynulého fiskálního roku, která pro Monster Hunter Wilds nevypadá úplně růžově. Nejnovější díl jindy rekordní série se přes počáteční zájem v prodejích propadl tak hluboko, že ho v uplynulém půlroce překonal nejen jeho předchůdce Monster Hunter Rise, ale třeba i pět let starý remake Resident Evil 3. Zpráva uvádí, že Wilds prodalo jen 637 tisíc kopií, zatímco Rise zvládlo za stejné období 643 tisíc. Hlavními viníky rapidního opadu zájmu mají být technické problémy po vydání a vysoká cenovka PS5, což je platforma, na kterou Capcom z velké části sází.

Navzdory Wilds si ale firma jako celek vede skvěle. Capcom hlásí rekordní příjmy i zisky za první polovinu fiskálního roku. Tituly jako Devil May Cry 5 s víc než 2 miliony prodanými kusy za posledního půl roku a Resident Evil Village s 1,5 milionem se dál prodávají jako rohlíky a drží japonské vydavatelství na vrcholu.

Tagy:
akční fantasy RPG kooperace Monster Hunter Monster Hunter (série)
Zdroje:
Capcom
Hry:
Monster Hunter Rise Monster Hunter Wilds
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
