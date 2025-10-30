Propadák série? Monster Hunter Wilds se prodává hůř než 4 roky starý Rise

Capcom zveřejnil svou nejnovější finanční zprávu za první polovinu uplynulého fiskálního roku, která pro Monster Hunter Wilds nevypadá úplně růžově. Nejnovější díl jindy rekordní série se přes počáteční zájem v prodejích propadl tak hluboko, že ho v uplynulém půlroce překonal nejen jeho předchůdce Monster Hunter Rise, ale třeba i pět let starý remake Resident Evil 3. Zpráva uvádí, že Wilds prodalo jen 637 tisíc kopií, zatímco Rise zvládlo za stejné období 643 tisíc. Hlavními viníky rapidního opadu zájmu mají být technické problémy po vydání a vysoká cenovka PS5, což je platforma, na kterou Capcom z velké části sází.
Navzdory Wilds si ale firma jako celek vede skvěle. Capcom hlásí rekordní příjmy i zisky za první polovinu fiskálního roku. Tituly jako Devil May Cry 5 s víc než 2 miliony prodanými kusy za posledního půl roku a Resident Evil Village s 1,5 milionem se dál prodávají jako rohlíky a drží japonské vydavatelství na vrcholu.