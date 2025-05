Capcom: Monster Hunter Wilds za měsíc prodal 10 milionů kopií a táhne rekordní zisky

14. 5. 2025 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Videoherní gigant Capcom má za sebou další mimořádně úspěšný rok, který se mu podařilo zakončit rekordním Monster Hunter Wilds. Ve finančních přehledech za poslední fiskální rok zmiňuje nárůst 11 % tržeb a 15 % zisku. Dohromady v přepočtu zisk za 27,1 miliardy korun a tržby kolem 10,5 miliardy. Her z portfolia firmy se prodalo přes 51 milionů kopií, což je zhruba o 5 milionů více než loni.

Stěžejní roli sehrála novinka Monster Hunter Wilds, která za pouhý měsíc dokázala oslovit deset milionů hráčů. Vzhledem k odsunu GTA VI na příští rok bude podobné tempo prodejů letos těžko překonávat jakákoliv hra. Výrazně přispěla také nadále silná výkonnost starších titulů, jako jsou Monster Hunter World: Iceborne nebo Monster Hunter Rise. Celkově už série Monster Hunter překročila hranici 100 milionů prodaných kusů po celém světě.

I když prozatím nebyl oznámena žádná nová hra srovnatelná rozsahem s Wilds, Capcom počítá s dalším rekordním obdobím. Pro příští fiskální rok firma odhaduje tržby přesahující 30,4 miliard korun a zisk kolem 11,7 miliard, což by znamenalo růst o přibližně 12 %, respektive 11 %. Zatímco letošní nabídku tvoří převážně remastery a předělávky, s jedinou novou hrou Onimusha: Way of the Sword v plánu pro rok 2026, je pravděpodobné, že dojde i na nějaké překvapení. Mezi nejsilnější značky patří například Resident Evil, který zatím žádnou novou hru od remaku čtvrtého dílu v roce 2023 oznámenou nemá.

Kvality Monster Hunter Wilds se nedají zpochybnit. V recenzi jsem udělil hře devítku. „Zběsilá jízda, ve které bojujete s nápaditými přerostlými bestiemi. Monster Hunter Wilds opět vybrušují hratelnost o kousíček blíž k dokonalosti. Příběh sice působí trochu do počtu, ale epické souboje s divokými monstry jsou dechberoucí a bezkonkurenční.“