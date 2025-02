Monster Hunter Wilds – recenze fantastického lovu monster

Ve skutečném světě je lov hlavně o trpělivosti, tichosti a metodické přípravě. V univerzu Monster Hunter je o co největší zbrani, nejtvrdší zbroji a nespoutané ryzí akci. Možná je to tím, že v reálném světě nelovíte dinosaury velké jako barák.

Monster Hunter Wilds je opojná akční jízda, která výborně staví na léta prověřených principech a bere si to nejlepší jak z veleúspěšného Monster Hunter World , tak z kompaktního, ale agresivnějšího Monster Hunter Rise . Výsledkem je neskutečně chytlavá, pompézní a epická podívaná, ve které je každý lov monstra napínavý, opojný a správně chaotický.

Gilda lovců příšer se vydává po stopách dávno vyhynulého predátora do dosud nezmapovaných koutů světa. Wilds hrají na příběh mnohem více než jeho předchůdci, ale upřímně řečeno, za srdce mě nijak zvlášť nechytl. Poselství o křehké rovnováze ekosystémů a ohrožení živočišných druhů mi ve hře, kde vyvražďujete obrovské potvory, abyste si z jejich kůží spíchli slušivější kabát, přijdou mírně pokrytecká.

My ostatní, kteří se chceme hlavně potýkat s nezdolnou faunou, můžeme nějaké tlachání o zapomenutých civilizacích– navzdory zjevné snaze Capcomu se více soustředit na příběh – prostě hodit za hlavu a střemhlav skočit do toho, o čem Monster Hunter primárně je... o čistokrevné akci.

Ještěři, bestie a hlavonožci

Ve které Monster Hunter Wilds exceluje na plné čáře! Přehlídka loveckých cílů je nejpestřejší v historii série. Vedle plazů, dinosaurů a nejrůznějších klepítkatců se potkáte taky se slizkými hlavonožci, a povím vám, že bojovat s chobotnicí, která je schopná se stejně dobře bránit z úplně každé strany, není žádná legrace. Respektive, legrace to je obrovská, jen pekelně náročná.

Jako vždy záleží, s jakou zbraní se do boje pustíte. Monster Hunter je obecně docela jiná hra, pokud hrajete za lovce s dělokanónem, než když dáte přednost obří sekeře. V tom zůstává série neměnná.

Rituál lovu

Souboje jsou napínavé, chaotické a epické do poslední minuty. Jak jsou bestie zraněné, začíná jim kapat pěna od huby. Srst či šupiny jsou pokryté šrámy, rohy a ocasy usekané v boji často monstra vyburcují k zoufalému boji o holé přežití. Není nebezpečnějšího zvířete než toho, které je zahnané do kouta.

Do toho vám do uší burácí špičkový orchestrální soundtrack a nemít Monster Hunter Wilds tak barevnou stylizaci, mysleli byste, že každý lov rozhoduje minimálně o konci světa. Hra dělá sice jen jednu věc – v samém středu pořád stojí boje s obrovskými monstry – ale dělá ji naprosto bezkonkurenčně.

Emergentní hratelnost dokáže vykouzlit občas neskutečné situace. Třeba když se do vašeho vyrovnaného duelu připlete další monstrum. Takže zatímco o teritorium bojuje oheň šlehající drak a obří pouštní červ, raději se klidíte z cesty jako nicotná veš, která by mezi svíjejícími se těly kolosů přišla tak maximálně k úhoně. Prostě paráda.

Evoluce lovce

Novinky jsou spíše jasnou evolucí léta pilované formule než divoké a zásadní změny. Seikret je šikovný pomocník, který vás na autopilota může donést k cíli, takže se na jeho zádech můžete věnovat třeba správě inventáře nebo craftění, případně si díky zápěstní kotvě šikovně přitahovat suroviny, kolem kterých zrovna projíždíte – žádné zbytečné zdržování! Občas vás dokáže vytáhnout z bryndy, když si potřebujete od monstra udržet vzdálenost, abyste se vyléčili, nabrousili čepel nebo se posilnili lektvarem.

Monstrům se v průběhu boje v závislosti na poškození otevírají rány, které můžete speciálním přesným zásahem rozbít za vyšší poranění a nějaké ty vzácné materiály navíc. To soubojům dává extra výbornou vrstvu zábavy, protože se snažíte zvíře trefit do konkrétní, často špatně přístupné části, zatímco sebou hází a dovádí jako... no jako raněné zvíře. Zprostředkovaný pocit, že bojujete proti nezdolné přírodní síle, je neskutečný.