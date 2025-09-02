Capcom: Monster Hunter Wilds padl za oběť drahotě PS5. Přijde verze pro Switch 2?
zdroj: Capcom

2. 9. 2025 13:10 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová |

Prezident Capcomu Haruhiro Cudžimoto tvrdí, že vysoká cena PlayStationu 5 i samotné hry Monster Hunter Wilds zásadně ovlivnila prodeje. Přestože titul během prvního měsíce zvládl prodat úctyhodných 10 milionů kopií, očekávání na PS5 podle Cudžimota nenaplnil. Zatímco dříve si hráči sérii pořizovali na levnějších konzolích či ve slevách, mladší generace si dnes často nemůže dovolit investovat do tak drahého hardwaru a novinek za plnou cenu.

Monster Hunter Wilds_20250211174649
Monster Hunter Wilds – recenze fantastického lovu monster

Capcom se proto snaží situaci řešit krátkodobými slevami a přiznává, že napjatě sleduje situaci kolem Switche 2. Ačkoli ohledně portu Monster Hunter Wilds na novou konzoli zatím nepadlo žádné oficiální oznámení, série má na handheldech nejen od Nintenda dlouhou tradici, od PSP až po úspěšný Monster Hunter Rise na Switchi. Mezitím se ovšem ukázalo, že se největšímu hráčskému zájmu momentálně těší na PC, i když právě tam hru trápí největší problémy s optimalizací.

Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
