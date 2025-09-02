Capcom: Monster Hunter Wilds padl za oběť drahotě PS5. Přijde verze pro Switch 2?

Prezident Capcomu Haruhiro Cudžimoto tvrdí, že vysoká cena PlayStationu 5 i samotné hry Monster Hunter Wilds zásadně ovlivnila prodeje. Přestože titul během prvního měsíce zvládl prodat úctyhodných 10 milionů kopií, očekávání na PS5 podle Cudžimota nenaplnil. Zatímco dříve si hráči sérii pořizovali na levnějších konzolích či ve slevách, mladší generace si dnes často nemůže dovolit investovat do tak drahého hardwaru a novinek za plnou cenu.
Capcom se proto snaží situaci řešit krátkodobými slevami a přiznává, že napjatě sleduje situaci kolem Switche 2. Ačkoli ohledně portu Monster Hunter Wilds na novou konzoli zatím nepadlo žádné oficiální oznámení, série má na handheldech nejen od Nintenda dlouhou tradici, od PSP až po úspěšný Monster Hunter Rise na Switchi. Mezitím se ovšem ukázalo, že se největšímu hráčskému zájmu momentálně těší na PC, i když právě tam hru trápí největší problémy s optimalizací.