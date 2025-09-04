Mafie, Polda i Bulánci se rozezní v Rudolfinu. Filmharmonie chystá koncert české herní hudby
Symfonický orchestr Filmová filharmonie připravuje na 23. listopadu 2025 v pražském Rudolfinu speciální koncert věnovaný výhradně české herní hudbě. Večer nazvaný Games: Český speciál nabídne ikonické skladby z titulů, které dobyly nejen domácí, ale i světovou scénu. Pod taktovkou Roberta Kružíka a za účasti Kühnova smíšeného sboru zazní například hudba z Mafie, Army nebo obou dílů Kingdom Come: Deliverance. Publikum provede večerem Mikoláš Tuček, vstupenky jsou už nyní v prodeji.

Program však míří i do hlubší minulosti – orchestr připomene legendy 90. let jako Brány Skeldalu či Polda 2, stejně jako adventuru Posel smrti z roku 2003. Nebude chybět ani novější tvorba: Someday You’ll Return, Bulánci, Factorio: Space Age nebo Space Engineers 2, kteří zatím neopustili předběžný přístup. Organizátoři navíc lákají na další překvapení v podobě zatím neohlášených titulů. 

„Česká republika je líhní skvělých her se stejně výjimečnou hudbou, proto jsme se rozhodli věnovat celý večer právě jim. Je to příležitost ukázat, že i česká herní hudba patří na velké pódium a zaslouží si být slyšena v plném symfonickém zvuku orchestru a sboru. Ten spolu s nádhernými prostory Rudolfina nabídne neopakovatelný zážitek z živého provedení,“ uvádí Matěj Lehár, ředitel a dramaturg Filmové filharmonie. „Většina děl zazní ve světové premiéře a jedná se tak o naprosto unikátní projekt,“ dodává.

Nejnovější články