Alan Wake vstoupí do Phasmophobie

Lovení démonů ve Phasmophobii se dost možná nikdy neomrzí, tím spíše, když ho Kinetic Games nadále podporují. V těchto chvílích ještě probíhá první sezónní událost, v níž se snažíte sběrem artefaktů uctít Ducha lesa. Trvá do 21. dubna, ale nebude to dlouho, než se ve hře objeví další.
Studio přichází s první velkou spoluprací s jinou hrou, konkrétně se studiem Remedy a fascinujícím příběhem z druhého Alana Wakea. Celek zatím nepřišel s konkrétnostmi, ale podle náznaků to vypadá, že se vliv Temného místa dostane do známých lokací, jež v některých ohledech promění k nepoznání.
Během události očekávejte další odměny, které byste neměli minout. Kinetic Games podle všeho neplánují spolupráci do hry někdy v budoucnu vrátit, proto raději buďte 12. května na startovních značkách.