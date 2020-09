Sony v tom má zmatek – novinky 38. týdne

19. 9. 2020 18:30 | Video | autor: Alžběta Trojanová

Je sobota a s ní už tak nějak tradičně nesmí chybět další rychlý přehled novinek z týdne. Tentokrát je to poměrně jednoduché – veškerou pozornost totiž vzalo PlayStation 5 Showcase. Byť se samozřejmě objevily další zajímavé novinky (jako například, že vyšel Hades, za což lobboval Aleš, aby se objevilo v přehledu) a nebo například, že Beat Saber bude mít multiplayer, nezbylo pořádně místo. Nakonec tenhle výběr by měl být krátký… a přitom tentokrát je to už hranice toho, co za krátké video považuju. Nakonec se to obvykle snažím nacpat do pěti minut. Ale tak nakonec třetí epizodu Night City Wire jsem nemohla z výběru vynechat. Jako vždycky, pokud chcete trochu bližší informace o jednotlivých zprávách, mrkněte níže!