PlayStation Showcase: PS Plus se rozšíří, hry podraží a Horizon si zahrajete i na PS4

17. 9. 2020 1:34 | Novinky | autor: Pavel Makal

Aktuálně proběhlý event PlayStation 5 Showcase neprozradil jen dlouho očekávané detaily o příští generaci PlayStationu, jako je cena nebo termín vydání. Dozvěděli jsme se i o budoucnosti služby PlayStation Plus, cenách her, na které se musíme chtě nechtě připravit a také o tom, že s přechodem na novou generaci vlastně není třeba tolik spěchat. Tak hezky popořadě.

Službu PlayStation Plus není třeba obšírněji představovat. Její předplatitelé mají jednak přístup k on-line multiplayeru a cloudovému úložišti pro uložené pozice, jednak také každý měsíc dostávají bezplatné hry a jsou jim nabízeny slevy na PlayStation Store.

S příchodem PlayStationu 5 tato služba nabídne další zajímavý prvek, a sice přístup k těm největším hitům minulé generace. Budete si tak moci zahrát například God of War, Bloodborne, ale i hry od vývojářů třetích stran, jako je pátá Persona nebo Resident Evil VII a další. Zatím nedošlo k oznámení případného navýšení ceny předplatného.

Co se ovšem zvýší stoprocentně, jsou ceny her. Demonstrovat to lze na představení několika titulů, které byly na Showcase k vidění. Co se first party her týká, dojde k celkem razantnímu zdražení, za remake Demon's Souls zaplatíme 80 eur, stejně jako za Destruction AllStars. Spider-Man: Miles Morales vyjde na 60 eur ve standardní a 80 eur v Ultimate edici, je ale třeba mít na paměti, že půjde o hru, která bude podobným levobočkem jako například Uncharted: The Lost Legacy. Nové dobrodružství Sackboye pak vyjde na 70 eur.

No a perlička na závěr. Ačkoli se v minulosti v Sony zaklínali tím, že věří v tradiční generační cykly a mezigenerační tituly nejsou v plánu, není to tak úplně pravda. Nejen chystaný Miles Morales a Sackboy: A Big Adventure, ale i Horizon Forbidden West totiž vyjdou i na stávající PlayStation 4. Jak moc bude dosluhující konzoli chybět ultra rychlý SSD disk, který jsme až dosud považovali za naprosto klíčový prvek nové generace, to ukáže až čas.