Remake Demon‘s Souls ukazuje záběry z hraní, vyjde společně s konzolí

17. 9. 2020 0:28 | Novinky | autor: Pavel Makal

Aktuálně proběhlý stream PlayStation 5 Showcase ukázal celou řadu her, ale lhal bych si do kapsy, kdybych tvrdil, že mi největší porci vzrušení nepřivodily záběry z hraní Demon's Souls. Ano, uvědomuji si důležitost oznámení FF XVI, potěšil mě příslib God of War, ale přesto mě remake 11 let staré hry zkrátka rajcuje nejvíce.

Nová ukázka nás napřed namlsala záběry z Nexu, ústřední lokace, do níž se budeme vracet ze strastiplných výprav do okolních světů, abychom se svěřili do rukou Maiden in Black, vyslechli její laskavá slova a utratili získané duše za nějaké ty bodíky do statistik. Bohužel z videa není patrné, zda bude rozbitý obelisk opraven a zda nás remake překvapí přístupem do dříve nedostupné oblasti severského království barbarů.

Užili jsme si nicméně průchod tutorialovou oblastí, která, ač v novém kabátku, rozdmýchala nostalgické vzpomínky na první krůčky ve zcela neznámém a nesmiřitelném světě na maximum. Souboje jsou mnohem svižnější a více připomínají poslední díl Dark Souls, herní mechanismy jsou na svém místě a parírování, případně bodání do zad, má stejně ničivé účinky jako kdysi.

Na konci tutorialu samozřejmě čeká boss jménem Vanguard, který dokáže velmi účinně oddělit zrno od plev a dočkal se podstatného nárůstu polygonů. V závěrečném sestřihu jsme viděli i několik dalších brutálních nepřátel, jako je Armored Spider či Flamelurker.

V samotném videu sice termín vydání nepadl, následně se ale potvrdily nedávné spekulace a remake skutečně bude launchovým titulem, hra tedy vyjde 12. listopadu.

Na remaku Demon‘s Souls pracují matadoři z Bluepoint Games, kteří mají na svém kontě slušnou zásobu vydařených restaurátorských počinů. Naposledy se výrazně blýskli v roce 2018 s remakem legendárního Shadow of the Colossus.