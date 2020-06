První „soulsovka“ se vrací v remaku Demon’s Souls

12. 6. 2020 0:29 | autor: Aleš Smutný

Ano! Nejsem z těch, kteří by skákali nadšením kvůli remakům, ale k Demon’s Souls chovám velmi speciální vztah. Před 11 lety jsem slyšel o extrémně těžké hře, která vyšla jen pro asijský trh a šlo ji sehnat s anglickou lokalizací jen ve verzi pro Hong Kong. Líbila se mi estetikou a výzvou, a tak jsem si dva měsíce na hongkongskou verzi počkal, aby se posléze v Sony přesvědčili, že západní hráči opravdu o tenhle typ hry mají zájem a vydali hru normálně na západě. Nebo východě, z Japonska se to špatně určuje.

Nyní, po oněch 11 letech, se nová Demon’s Souls, podle mě s Bloodborne nejtemnější hra od From Software, vrací v kompletním remaku. Vyjde na PlayStationu 5 neznámo kdy a nepracuje na ní From Software. Ti mají dost práce s Elden Ring (pořád ani slovo), remake obstarají profíci na tuhle práci z Bluepoint Games. O tom, že jsou to ti nejpovolanější, vás snad přesvědčí fakt, že stojí za brilantním remakem Shadow of the Colossus.

Mnoho dalších detailů nevíme, ale doufám, že zůstanou zachovány všechny detaily v rámci hratelnosti, které dělaly z Demon’s Souls unikátní hru i v rámci Souls série. Víme, že zde bude nový mód Fractured, což nevíme, co je, plus možnost zvolit si mezi dvěma grafickými módy – maximálním vizuálním pozlátkem a co nejstabilnějším frameratem.

Popravdě se na návrat opravdu hodně těším, protože původní hra vizuálně dost zestárla a prospěje i čerstvá krev do žil onlinové komunity, která je pro tenhle titul hodně důležitá.